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شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ89

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.

ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.

وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م)‫.‏‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.

ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.

وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م)‫.‏‫

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:44 AM

شاهد .. صورة تاريخية لـ"المؤسس" وبجواره الملك سلمان قبل 84 عامًا

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني الـ89

A A A
عمر السبيعي - الرياض
3
11,942

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية، قالت إن عمرها يعود إلى 84 عامًا للملك المؤسس، ويظهر بجواره ابنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو ابن ثلاثة أعوام.

ويأتي نشر الصور التاريخية للملك المؤسس تزامنًا مع ذكرى توحيد الوطن، وفرحة عامه التاسع والثمانين من تاريخ المملكة العربية السعودية.

وقالت "الدارة" إن الصورة الملتقطَة تعود للملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة، ويظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وعمره ثلاث سنوات، عام 1357هـ (1938م)‫.‏‫

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