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وزير التعليم يقرر تمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد بجميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول

بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.. وبما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الأكاديمية حتى نهاية الفصل الأول لعام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.

وتضمن القرار الموافقة على استمرار الصرف على المبتعثين فقط (بدون المرافقين) الموجودين بالسعودية خلال فترة الجائحة، المستمرين في دراستهم عن بُعد. كما تضمن القرار تكليف نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالرفع بالحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد خلال فترة سريان هذا القرار، وفق القواعد المنظمة للتأجيل.

وأشار القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا في السعودية، وفي ظل الظروف التي يمرّ بها المبتعثون والمبتعثات ومرافقوهم مما يتطلب إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الظروف، ومعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يقرر تمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد بجميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول
سبق

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الأكاديمية حتى نهاية الفصل الأول لعام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.

وتضمن القرار الموافقة على استمرار الصرف على المبتعثين فقط (بدون المرافقين) الموجودين بالسعودية خلال فترة الجائحة، المستمرين في دراستهم عن بُعد. كما تضمن القرار تكليف نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالرفع بالحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد خلال فترة سريان هذا القرار، وفق القواعد المنظمة للتأجيل.

وأشار القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا في السعودية، وفي ظل الظروف التي يمرّ بها المبتعثون والمبتعثات ومرافقوهم مما يتطلب إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الظروف، ومعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:16 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:36 PM

وزير التعليم يقرر تمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد بجميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول

بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.. وبما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الأكاديمية حتى نهاية الفصل الأول لعام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.

وتضمن القرار الموافقة على استمرار الصرف على المبتعثين فقط (بدون المرافقين) الموجودين بالسعودية خلال فترة الجائحة، المستمرين في دراستهم عن بُعد. كما تضمن القرار تكليف نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالرفع بالحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد خلال فترة سريان هذا القرار، وفق القواعد المنظمة للتأجيل.

وأشار القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا في السعودية، وفي ظل الظروف التي يمرّ بها المبتعثون والمبتعثات ومرافقوهم مما يتطلب إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الظروف، ومعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.

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