أعلنت شركة تصنيع السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، أنها علقت قرارها بشأن إنشاء مصنع جديد لها في تركيا، فيما يشكل خسارة للاقتصاد التركي. وأعربت الشركة عن قلقلها بشأن التطورات الحالية في المنطقة التي تتابعها عن كثب، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفقاً لـ"بي بي سي". وكان من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المصنع الجديد قرب مدينة أزمير التركية، في وقت لاحق من العام المقبل.

الخسائر تتوالى.. "فولكس فاجن" تجمد مشروع بناء مصنع في تركيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-15 أعلنت شركة تصنيع السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، أنها علقت قرارها بشأن إنشاء مصنع جديد لها في تركيا، فيما يشكل خسارة للاقتصاد التركي.



وأعربت الشركة عن قلقلها بشأن التطورات الحالية في المنطقة التي تتابعها عن كثب، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفقاً لـ"بي بي سي".



وكان من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المصنع الجديد قرب مدينة أزمير التركية، في وقت لاحق من العام المقبل.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 04:07 PM

الخسائر تتوالى.. "فولكس فاجن" تجمد مشروع بناء مصنع في تركيا أعربت عن قلقها من العملية العسكرية في شمال سوريا





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أعلنت شركة تصنيع السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، أنها علقت قرارها بشأن إنشاء مصنع جديد لها في تركيا، فيما يشكل خسارة للاقتصاد التركي.



وأعربت الشركة عن قلقلها بشأن التطورات الحالية في المنطقة التي تتابعها عن كثب، في إشارة إلى العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفقاً لـ"بي بي سي".



وكان من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المصنع الجديد قرب مدينة أزمير التركية، في وقت لاحق من العام المقبل.