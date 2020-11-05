ببالغ الأسى والحزن، نعت أسرة "آل عساف"، الأستاذ علي محمد آل عساف، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية، سائلين الله -عز وجل- له المغفرة والرحمة، وأن يتجاوز عنه. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
"آل عساف" ينعون ابنهم "علي"
ببالغ الأسى والحزن، نعت أسرة "آل عساف"، الأستاذ علي محمد آل عساف، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية، سائلين الله -عز وجل- له المغفرة والرحمة، وأن يتجاوز عنه. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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"آل عساف" ينعون ابنهم "علي"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-05
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:34 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
10:39 PM
"آل عساف" ينعون ابنهم "علي"
ببالغ الأسى والحزن، نعت أسرة "آل عساف"، الأستاذ علي محمد آل عساف، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر نوبة قلبية، سائلين الله -عز وجل- له المغفرة والرحمة، وأن يتجاوز عنه. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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