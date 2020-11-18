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"الهاجري" مهنئا بذكرى البيعة: عزة وطن ورفاهية مواطن وإنجازات ومستقبل واعد

رفع سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وصرح " الهاجري" بأنّ هذه الذكرى تعد مناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة العربية السعودية وتدعونا إلى الإشادة بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على المستويات كافة لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم.

وقال إنه في هذه المناسبة يحتفي الجميع بما قدمه ويقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طوال السنوات الست، للوطن والمواطن والافتخار بإنجازاته ورجاله الأوفياء، وإنَّها ذكرى الانتماء لهذا الوطن الغالي ونجدد البيعة لقائد الوطن السعودي سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية صاحب الإنجازات والمواقف المشرفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله.

واستذكر الهاجري، مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله" لقادة مجموعة دول العشرين في القمة الاستثنائية الافتراضية، التي أكدت حماية الأرواح أولًا من جائحة كورونا التي عمت دول العالم، وترجمت الدور الإنساني السعودي ومواقف المملكة المشرفة لخدمة العالم في المجالات كافة، وحرصها على استقرار العالم والخروج من الأزمة بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة بعثت رسالة من الرياض إلى العالم مفادها أن الإنسان أولاً.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تعمل ليل نهار لتعزيز مكاسب الدولة والسير قدماً نحو مزيد من النهضة والتقدم والتطور في المجالات كافة، ولإدراك خادم الحرمين الشريفين، أن ذلك لن يتحقق في ظل وجود مكان للفساد والمفسدين، فقد جاء الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- كخطوة مفصلية تستهدف اقتلاع جذور الفساد والمفسدين، وبناء بيئة صالحة، تقوم عليها مصالح البلاد والعباد على أساس متين من الشفافية والنزاهة.

وأوضح الهاجري، أن هذا اليوم العظيم، يوم البيعة كان بداية لمزيد من الإنجازات العظيمة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وها نحن الآن نحتفل بالذكرى السادسة للبيعة التي جاءت على الشعب السعودي بكل خير وسعادة ونماء بفضل المشاريع العظيمة والإنجازات والإصلاحات.

وأكد أن المملكة تشهد منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات والتي تميزت بالتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إضافة إلى مواجهة التطرف الفكري وتحقيق الأمن الفكري وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم.. سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يوفقهما ويعينهما لتحقيق المزيد من النجاح والمجد والسؤدد للمملكة وشعبها الوفي الكريم.

سفير الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الهاجري" مهنئا بذكرى البيعة: عزة وطن ورفاهية مواطن وإنجازات ومستقبل واعد
سبق

رفع سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وصرح " الهاجري" بأنّ هذه الذكرى تعد مناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة العربية السعودية وتدعونا إلى الإشادة بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على المستويات كافة لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم.

وقال إنه في هذه المناسبة يحتفي الجميع بما قدمه ويقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طوال السنوات الست، للوطن والمواطن والافتخار بإنجازاته ورجاله الأوفياء، وإنَّها ذكرى الانتماء لهذا الوطن الغالي ونجدد البيعة لقائد الوطن السعودي سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية صاحب الإنجازات والمواقف المشرفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله.

واستذكر الهاجري، مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله" لقادة مجموعة دول العشرين في القمة الاستثنائية الافتراضية، التي أكدت حماية الأرواح أولًا من جائحة كورونا التي عمت دول العالم، وترجمت الدور الإنساني السعودي ومواقف المملكة المشرفة لخدمة العالم في المجالات كافة، وحرصها على استقرار العالم والخروج من الأزمة بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة بعثت رسالة من الرياض إلى العالم مفادها أن الإنسان أولاً.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تعمل ليل نهار لتعزيز مكاسب الدولة والسير قدماً نحو مزيد من النهضة والتقدم والتطور في المجالات كافة، ولإدراك خادم الحرمين الشريفين، أن ذلك لن يتحقق في ظل وجود مكان للفساد والمفسدين، فقد جاء الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- كخطوة مفصلية تستهدف اقتلاع جذور الفساد والمفسدين، وبناء بيئة صالحة، تقوم عليها مصالح البلاد والعباد على أساس متين من الشفافية والنزاهة.

وأوضح الهاجري، أن هذا اليوم العظيم، يوم البيعة كان بداية لمزيد من الإنجازات العظيمة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وها نحن الآن نحتفل بالذكرى السادسة للبيعة التي جاءت على الشعب السعودي بكل خير وسعادة ونماء بفضل المشاريع العظيمة والإنجازات والإصلاحات.

وأكد أن المملكة تشهد منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات والتي تميزت بالتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إضافة إلى مواجهة التطرف الفكري وتحقيق الأمن الفكري وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم.. سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يوفقهما ويعينهما لتحقيق المزيد من النجاح والمجد والسؤدد للمملكة وشعبها الوفي الكريم.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:18 PM

"الهاجري" مهنئا بذكرى البيعة: عزة وطن ورفاهية مواطن وإنجازات ومستقبل واعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وصرح " الهاجري" بأنّ هذه الذكرى تعد مناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة العربية السعودية وتدعونا إلى الإشادة بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على المستويات كافة لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم.

وقال إنه في هذه المناسبة يحتفي الجميع بما قدمه ويقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طوال السنوات الست، للوطن والمواطن والافتخار بإنجازاته ورجاله الأوفياء، وإنَّها ذكرى الانتماء لهذا الوطن الغالي ونجدد البيعة لقائد الوطن السعودي سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية صاحب الإنجازات والمواقف المشرفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله.

واستذكر الهاجري، مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله" لقادة مجموعة دول العشرين في القمة الاستثنائية الافتراضية، التي أكدت حماية الأرواح أولًا من جائحة كورونا التي عمت دول العالم، وترجمت الدور الإنساني السعودي ومواقف المملكة المشرفة لخدمة العالم في المجالات كافة، وحرصها على استقرار العالم والخروج من الأزمة بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة بعثت رسالة من الرياض إلى العالم مفادها أن الإنسان أولاً.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تعمل ليل نهار لتعزيز مكاسب الدولة والسير قدماً نحو مزيد من النهضة والتقدم والتطور في المجالات كافة، ولإدراك خادم الحرمين الشريفين، أن ذلك لن يتحقق في ظل وجود مكان للفساد والمفسدين، فقد جاء الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- كخطوة مفصلية تستهدف اقتلاع جذور الفساد والمفسدين، وبناء بيئة صالحة، تقوم عليها مصالح البلاد والعباد على أساس متين من الشفافية والنزاهة.

وأوضح الهاجري، أن هذا اليوم العظيم، يوم البيعة كان بداية لمزيد من الإنجازات العظيمة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وها نحن الآن نحتفل بالذكرى السادسة للبيعة التي جاءت على الشعب السعودي بكل خير وسعادة ونماء بفضل المشاريع العظيمة والإنجازات والإصلاحات.

وأكد أن المملكة تشهد منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات والتي تميزت بالتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إضافة إلى مواجهة التطرف الفكري وتحقيق الأمن الفكري وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم.. سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يوفقهما ويعينهما لتحقيق المزيد من النجاح والمجد والسؤدد للمملكة وشعبها الوفي الكريم.

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