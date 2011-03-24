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أمير منطقة الباحة يدشّن مبادرات الصندوق المجتمعي بالمنطقة

بقيمة إجمالية 4.5 مليون ريال

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي اليوم الاثنين، عدداً من مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة شايق بن محمد الشائق، وعدد من منسوبي الفرع والقطاع الخيري.

وقال أمير المنطقة في بداية كلمته: "بسم الله وعلى بركة الله ندشن مبادرات الصندوق المجتمعي بمنطقة الباحة، وقد اطلعت على محتوى هذه المبادرات المجتمعية، وسرني كثيراً هذا العمل، مع اهتمامي الكبير بالأُسر المحتاجة من خلال تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم وتأمين السلال الغذائية لهم وسقيا الماء بمحافظات المنطقة، مثمناً جهود القائمين على هذه المبادرات ومقدماً شكري الجزيل لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة والعاملين معه".

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق أنه ومن منطلق تمكين القطاع غير الربحي والمساهمة في توحيد الجهود المبذولة في مواجهة أزمة كورونا وآثارها، ولاستمرار جهود الصندوق المجتمعي في تلبية الاحتياجات المجتمعية، فقد تم العمل بتكاملية لإيجاد مشاريع ومبادرات تعظم أثر المشاركة في مواجهة جائحة كورونا بالمنطقة والتركيز على المجالات ذات العلاقة.

وتهتم المبادرة الأولى بتأمين السلال الغذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع دخول موسم شهر رمضان المبارك، حيث سيكون عدد السلال التي سيتم تأمينها من خلال هذه المبادرة 10.000 سلة غذائية بقيمة 250 للسلة الواحدة وبقيمة إجمالية 2.500.000 ريال.

وسيتم خلال المبادرة الثانية تأمين الدعم العيني للأسر المتضررة تتمثل في تأمين الأجهزة الكهربائية المنزلية للأسر الأكثر حاجة، وسيتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وتقوم المبادرة الثالثة على تأمين المياه للأسر المتضررة من الجائحة (بمحافظات القطاع التهامي)؛ بهدف دعم هذه الأسر مع دخول فترة الصيف وتزامناً مع ارتفاع حاجة الأسر للمياه، ومساعدتها على مواجهة الجائحة والظروف التي تمر بها، على أن تكون جميع الأسر مسجلة بخدمات الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ومن متضرري الجائحة، وتستهدف هذه المبادرة 3750 مستفيداً بتكلفة 400 ريال للمستفيد بمبلغ اجمالي 1.500.000 ريال تشمل أربع محافظات بالقطاع التهامي توجد بها سبع جمعيات خيرية سيتم من خلالها دعم سقيا المياه حسب تسعيرة وزارة المياه وبمبلغ لا يتجاوز 500 ريال للأسرة الواحدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير منطقة الباحة يدشّن مبادرات الصندوق المجتمعي بالمنطقة
سبق

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي اليوم الاثنين، عدداً من مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة شايق بن محمد الشائق، وعدد من منسوبي الفرع والقطاع الخيري.

وقال أمير المنطقة في بداية كلمته: "بسم الله وعلى بركة الله ندشن مبادرات الصندوق المجتمعي بمنطقة الباحة، وقد اطلعت على محتوى هذه المبادرات المجتمعية، وسرني كثيراً هذا العمل، مع اهتمامي الكبير بالأُسر المحتاجة من خلال تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم وتأمين السلال الغذائية لهم وسقيا الماء بمحافظات المنطقة، مثمناً جهود القائمين على هذه المبادرات ومقدماً شكري الجزيل لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة والعاملين معه".

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق أنه ومن منطلق تمكين القطاع غير الربحي والمساهمة في توحيد الجهود المبذولة في مواجهة أزمة كورونا وآثارها، ولاستمرار جهود الصندوق المجتمعي في تلبية الاحتياجات المجتمعية، فقد تم العمل بتكاملية لإيجاد مشاريع ومبادرات تعظم أثر المشاركة في مواجهة جائحة كورونا بالمنطقة والتركيز على المجالات ذات العلاقة.

وتهتم المبادرة الأولى بتأمين السلال الغذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع دخول موسم شهر رمضان المبارك، حيث سيكون عدد السلال التي سيتم تأمينها من خلال هذه المبادرة 10.000 سلة غذائية بقيمة 250 للسلة الواحدة وبقيمة إجمالية 2.500.000 ريال.

وسيتم خلال المبادرة الثانية تأمين الدعم العيني للأسر المتضررة تتمثل في تأمين الأجهزة الكهربائية المنزلية للأسر الأكثر حاجة، وسيتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وتقوم المبادرة الثالثة على تأمين المياه للأسر المتضررة من الجائحة (بمحافظات القطاع التهامي)؛ بهدف دعم هذه الأسر مع دخول فترة الصيف وتزامناً مع ارتفاع حاجة الأسر للمياه، ومساعدتها على مواجهة الجائحة والظروف التي تمر بها، على أن تكون جميع الأسر مسجلة بخدمات الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ومن متضرري الجائحة، وتستهدف هذه المبادرة 3750 مستفيداً بتكلفة 400 ريال للمستفيد بمبلغ اجمالي 1.500.000 ريال تشمل أربع محافظات بالقطاع التهامي توجد بها سبع جمعيات خيرية سيتم من خلالها دعم سقيا المياه حسب تسعيرة وزارة المياه وبمبلغ لا يتجاوز 500 ريال للأسرة الواحدة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:13 PM

أمير منطقة الباحة يدشّن مبادرات الصندوق المجتمعي بالمنطقة

بقيمة إجمالية 4.5 مليون ريال

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
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دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي اليوم الاثنين، عدداً من مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة شايق بن محمد الشائق، وعدد من منسوبي الفرع والقطاع الخيري.

وقال أمير المنطقة في بداية كلمته: "بسم الله وعلى بركة الله ندشن مبادرات الصندوق المجتمعي بمنطقة الباحة، وقد اطلعت على محتوى هذه المبادرات المجتمعية، وسرني كثيراً هذا العمل، مع اهتمامي الكبير بالأُسر المحتاجة من خلال تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم وتأمين السلال الغذائية لهم وسقيا الماء بمحافظات المنطقة، مثمناً جهود القائمين على هذه المبادرات ومقدماً شكري الجزيل لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة والعاملين معه".

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق أنه ومن منطلق تمكين القطاع غير الربحي والمساهمة في توحيد الجهود المبذولة في مواجهة أزمة كورونا وآثارها، ولاستمرار جهود الصندوق المجتمعي في تلبية الاحتياجات المجتمعية، فقد تم العمل بتكاملية لإيجاد مشاريع ومبادرات تعظم أثر المشاركة في مواجهة جائحة كورونا بالمنطقة والتركيز على المجالات ذات العلاقة.

وتهتم المبادرة الأولى بتأمين السلال الغذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع دخول موسم شهر رمضان المبارك، حيث سيكون عدد السلال التي سيتم تأمينها من خلال هذه المبادرة 10.000 سلة غذائية بقيمة 250 للسلة الواحدة وبقيمة إجمالية 2.500.000 ريال.

وسيتم خلال المبادرة الثانية تأمين الدعم العيني للأسر المتضررة تتمثل في تأمين الأجهزة الكهربائية المنزلية للأسر الأكثر حاجة، وسيتم توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وتقوم المبادرة الثالثة على تأمين المياه للأسر المتضررة من الجائحة (بمحافظات القطاع التهامي)؛ بهدف دعم هذه الأسر مع دخول فترة الصيف وتزامناً مع ارتفاع حاجة الأسر للمياه، ومساعدتها على مواجهة الجائحة والظروف التي تمر بها، على أن تكون جميع الأسر مسجلة بخدمات الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ومن متضرري الجائحة، وتستهدف هذه المبادرة 3750 مستفيداً بتكلفة 400 ريال للمستفيد بمبلغ اجمالي 1.500.000 ريال تشمل أربع محافظات بالقطاع التهامي توجد بها سبع جمعيات خيرية سيتم من خلالها دعم سقيا المياه حسب تسعيرة وزارة المياه وبمبلغ لا يتجاوز 500 ريال للأسرة الواحدة.

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