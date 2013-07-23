"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد أهم النجاحات الأمنية

أبرزت تهنئة الوزير للقيادة بمناسبة نجاح الحج

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 7 وحتى 13 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 17 وحتى 23 يوليو 2021م، حيث أشارت إلى تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1442هــ.

وتضمن الفيديو نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ، من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة العليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتضمن الفيديو وقوف الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، ويتابع خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ.

وأشار الفيديو إلى متابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عمليات نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام 1442هــ، تسهم بفضل الله في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي.

ولفت كذلك إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتفقد سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام 1442هــ.

وكشف عن تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عدداً من الخدمات الإلكترونية والمباني والآليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة سموه لمقر قوات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام 1442هــ.

وأشار المقطع كذلك إلى تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.

وتضمن الفيديو اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين وذلك ابتداءً من 1/ 1/ 1443هــ، الموافق 9 أغسطس 2021م.

ولفت إلى منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك انطلاقاً حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قيادة قوات أمن الحج ضبطت (264) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ (10) آلاف ريال.

وكشف الفيديو أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (17.953) مخالف، وذلك خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4/ 12/ 1442هـ.

وأماط اللثام عن رصد (21.523) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 1 وحتى 7/ 12/ 1442هـ.

وذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل (314.638) مكالمة خلال الإسبوع الماضي، بمعدل (44.948) اتصالاً لكل يوم.