النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1160 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد أهم النجاحات الأمنية

أبرزت تهنئة الوزير  للقيادة بمناسبة نجاح الحج

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 7 وحتى 13 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 17 وحتى 23 يوليو 2021م، حيث أشارت إلى تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1442هــ.

وتضمن الفيديو نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ، من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة العليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتضمن الفيديو وقوف الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، ويتابع خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ.

وأشار الفيديو إلى متابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عمليات نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام 1442هــ، تسهم بفضل الله في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي.

ولفت كذلك إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتفقد سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام 1442هــ.

وكشف عن تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عدداً من الخدمات الإلكترونية والمباني والآليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة سموه لمقر قوات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام 1442هــ.

وأشار المقطع كذلك إلى تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.

وتضمن الفيديو اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين وذلك ابتداءً من 1/ 1/ 1443هــ، الموافق 9 أغسطس 2021م.

ولفت إلى منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك انطلاقاً حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قيادة قوات أمن الحج ضبطت (264) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ (10) آلاف ريال.

وكشف الفيديو أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (17.953) مخالف، وذلك خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4/ 12/ 1442هـ.

وأماط اللثام عن رصد (21.523) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 1 وحتى 7/ 12/ 1442هـ.

وذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل (314.638) مكالمة خلال الإسبوع الماضي، بمعدل (44.948) اتصالاً لكل يوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد أهم النجاحات الأمنية
سبق

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 7 وحتى 13 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 17 وحتى 23 يوليو 2021م، حيث أشارت إلى تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1442هــ.

وتضمن الفيديو نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ، من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة العليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتضمن الفيديو وقوف الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، ويتابع خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ.

وأشار الفيديو إلى متابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عمليات نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام 1442هــ، تسهم بفضل الله في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي.

ولفت كذلك إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتفقد سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام 1442هــ.

وكشف عن تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عدداً من الخدمات الإلكترونية والمباني والآليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة سموه لمقر قوات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام 1442هــ.

وأشار المقطع كذلك إلى تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.

وتضمن الفيديو اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين وذلك ابتداءً من 1/ 1/ 1443هــ، الموافق 9 أغسطس 2021م.

ولفت إلى منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك انطلاقاً حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قيادة قوات أمن الحج ضبطت (264) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ (10) آلاف ريال.

وكشف الفيديو أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (17.953) مخالف، وذلك خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4/ 12/ 1442هـ.

وأماط اللثام عن رصد (21.523) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 1 وحتى 7/ 12/ 1442هـ.

وذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل (314.638) مكالمة خلال الإسبوع الماضي، بمعدل (44.948) اتصالاً لكل يوم.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
03:21 PM

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد أهم النجاحات الأمنية

أبرزت تهنئة الوزير  للقيادة بمناسبة نجاح الحج

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
232

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 7 وحتى 13 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 17 وحتى 23 يوليو 2021م، حيث أشارت إلى تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1442هــ.

وتضمن الفيديو نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ، من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة العليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتضمن الفيديو وقوف الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، ويتابع خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هــ.

وأشار الفيديو إلى متابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عمليات نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام 1442هــ، تسهم بفضل الله في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي.

ولفت كذلك إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتفقد سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام 1442هــ.

وكشف عن تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عدداً من الخدمات الإلكترونية والمباني والآليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة سموه لمقر قوات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام 1442هــ.

وأشار المقطع كذلك إلى تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.

وتضمن الفيديو اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين وذلك ابتداءً من 1/ 1/ 1443هــ، الموافق 9 أغسطس 2021م.

ولفت إلى منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك انطلاقاً حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قيادة قوات أمن الحج ضبطت (264) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ (10) آلاف ريال.

وكشف الفيديو أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (17.953) مخالف، وذلك خلال الفترة من 28 ذي القعدة وحتى 4/ 12/ 1442هـ.

وأماط اللثام عن رصد (21.523) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 1 وحتى 7/ 12/ 1442هـ.

وذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل (314.638) مكالمة خلال الإسبوع الماضي، بمعدل (44.948) اتصالاً لكل يوم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,036
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,457
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,937

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة