استطلاع: أغلب الأمريكيين "جهلة" في ثقافة التقنية

ما هي الشركة التي تملك "واتساب" و"إنستغرام"؟

كشف استطلاع حديث للرأي أجراه مركز أبحاث "بيو"، عن وجود ضعف في بعض جوانب الثقافة المرتبطة بعالم التقنية لدى قطاع كبير من الشعب الأمريكي.

تكوّن الاستطلاع من 10 أسئلة مصممة لقياس مدى معرفة الأمريكيين بمجموعة من المواضيع التقنية؛ على غرار الأمن السيبراني، وجانب الأعمال بالنسبة لأكبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فمن أكثر المفاجآت الصادمة في الاستطلاع؛ أن 29% فقط من المشاركين يعلمون أن شركة فيسبوك تملك خدمتيْ "واتساب" و"إنستغرام"، كما أن جميع الأمريكيين تقريبًا لا يعرفون جاك دورسي مؤسس "تويتر" ومديره التنفيذي؛ فقط 15% أجابوا بشكل صحيح.

متوسط عدد الإجابات الصحيحة للاستطلاع كان 4 إجابات لكل شخص؛ في حين أن 2% فقط من المشاركين استطاعوا الإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة.

جرى التركيز من القائمين على أعمار مَن شاركوا في الاستطلاع ودرجاتهم العلمية كمعيار لقياس النتائج، وتصنيف المشاركين؛ وفقًا لما أورده موقع "بيزنس إنسايدر".

لاحظ القائمون على الاستطلاع، أن أصحاب الشهادات العلمية المتقدمة ممن هم أقل من سن الـ50، كانوا أكثر مَن سجل إجابات صحيحة.

جرى الاستطلاع في يونيو الماضي على 4272 شخصًا بالغًا يعيشون في الولايات المتحدة.