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بالتعاون بين "مكافحة المخدرات" بالسعودية والبحرين.. إحباط تهريب أكثر من 39 ألف حبة "كبتاجون‎‎"

من خلال طردَيْن تم السماح بإرسالهما للمملكة في إطار "التسليم المراقب" والقبض على مستلميهما

قالت وكالة الأنباء البحرينية إنه في إطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات، فقد تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، من ضبط تهريب طردَيْن يحتويان على 39.070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأوضحت الإدارة البحرينية أنه إثر تلقي معلومات بذلك الشأن، وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم ضبط الطردَيْن الواردَيْن بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى المملكة العربية السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، وتم القبض على الشخصَيْن المعنيَّيْن باستلام الطردَيْن في الرياض.

مكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعاون بين "مكافحة المخدرات" بالسعودية والبحرين.. إحباط تهريب أكثر من 39 ألف حبة "كبتاجون‎‎"
سبق

قالت وكالة الأنباء البحرينية إنه في إطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات، فقد تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، من ضبط تهريب طردَيْن يحتويان على 39.070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأوضحت الإدارة البحرينية أنه إثر تلقي معلومات بذلك الشأن، وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم ضبط الطردَيْن الواردَيْن بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى المملكة العربية السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، وتم القبض على الشخصَيْن المعنيَّيْن باستلام الطردَيْن في الرياض.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:49 PM

بالتعاون بين "مكافحة المخدرات" بالسعودية والبحرين.. إحباط تهريب أكثر من 39 ألف حبة "كبتاجون‎‎"

من خلال طردَيْن تم السماح بإرسالهما للمملكة في إطار "التسليم المراقب" والقبض على مستلميهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة الأنباء البحرينية إنه في إطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات، فقد تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، من ضبط تهريب طردَيْن يحتويان على 39.070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأوضحت الإدارة البحرينية أنه إثر تلقي معلومات بذلك الشأن، وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم ضبط الطردَيْن الواردَيْن بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى المملكة العربية السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، وتم القبض على الشخصَيْن المعنيَّيْن باستلام الطردَيْن في الرياض.

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142 مليون ..

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