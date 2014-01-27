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تقرير أمانة الجوف الأسبوعي.. 2790 جولة ميدانية و22 مخالفة

تواصل جهودها الرقابية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها الرقابية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة، إذ شهدت الفترة من 8 إلى 15 جمادى الآخرة الجاري، بث ست رسائل توعوية وإرشادية من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال أمانة الجوف والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2790 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات، كما تم تنفيذ 55 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية، ورصد 22 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأشار التقرير إلى مصادرة 311 كجم من الأغذية والمنتجات، خلال الجولات الميدانية. وتم تطهير وتعقيم 1410 مواقع، ضمن جهود الإصحاح البيئي التي تتواصل من خلال 75 آلية ومعدة، و175 كادراً بشرياً مرتبطاً بالإصحاح البيئي.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير أمانة الجوف الأسبوعي.. 2790 جولة ميدانية و22 مخالفة
سبق

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها الرقابية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة، إذ شهدت الفترة من 8 إلى 15 جمادى الآخرة الجاري، بث ست رسائل توعوية وإرشادية من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال أمانة الجوف والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2790 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات، كما تم تنفيذ 55 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية، ورصد 22 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأشار التقرير إلى مصادرة 311 كجم من الأغذية والمنتجات، خلال الجولات الميدانية. وتم تطهير وتعقيم 1410 مواقع، ضمن جهود الإصحاح البيئي التي تتواصل من خلال 75 آلية ومعدة، و175 كادراً بشرياً مرتبطاً بالإصحاح البيئي.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:43 PM

تقرير أمانة الجوف الأسبوعي.. 2790 جولة ميدانية و22 مخالفة

تواصل جهودها الرقابية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها الرقابية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان تطبيق اشتراطات الصحة العامة، إذ شهدت الفترة من 8 إلى 15 جمادى الآخرة الجاري، بث ست رسائل توعوية وإرشادية من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال أمانة الجوف والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2790 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات، كما تم تنفيذ 55 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية، ورصد 22 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنشآت.

وأشار التقرير إلى مصادرة 311 كجم من الأغذية والمنتجات، خلال الجولات الميدانية. وتم تطهير وتعقيم 1410 مواقع، ضمن جهود الإصحاح البيئي التي تتواصل من خلال 75 آلية ومعدة، و175 كادراً بشرياً مرتبطاً بالإصحاح البيئي.

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