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وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية يختتم زيارته لجنوب إفريقيا

استعرض تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة التسليح "Armscor"

ترأس محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وفد الهيئة في زيارته لجمهورية جنوب إفريقيا، استعرض خلالها أبرز التطورات في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ونظيرتها مؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا "Armscor".

وناقش المحافظ العديد من الموضوعات المهمة بين الجانبين، بعد أن اطلع على آخر مستجدات المشاريع المستقبلية بين المصنعين المحليين وعدد من الشركات الجنوب إفريقية.

وأكد أهمية هذه الزيارة، التي تهدف إلى دعم وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديد فرص التعاون مع العديد من الدول بغية بناء قدرات مستدامة بالشراكة مع المصنّعين المحليّين.

وأوضح أن مثل هذه الخطوات الجادة من شأنها تسريع عملية بناء القدرات المحلية والرفع من جودتها، بما يتوافق مع طموحات المملكة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي بتوطين هذا القطاع الحيوي المهم.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تكرّس جهودها من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، ورفع الجاهزية العسكرية من خلال توطين هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، كما تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية يختتم زيارته لجنوب إفريقيا
سبق

ترأس محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وفد الهيئة في زيارته لجمهورية جنوب إفريقيا، استعرض خلالها أبرز التطورات في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ونظيرتها مؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا "Armscor".

وناقش المحافظ العديد من الموضوعات المهمة بين الجانبين، بعد أن اطلع على آخر مستجدات المشاريع المستقبلية بين المصنعين المحليين وعدد من الشركات الجنوب إفريقية.

وأكد أهمية هذه الزيارة، التي تهدف إلى دعم وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديد فرص التعاون مع العديد من الدول بغية بناء قدرات مستدامة بالشراكة مع المصنّعين المحليّين.

وأوضح أن مثل هذه الخطوات الجادة من شأنها تسريع عملية بناء القدرات المحلية والرفع من جودتها، بما يتوافق مع طموحات المملكة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي بتوطين هذا القطاع الحيوي المهم.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تكرّس جهودها من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، ورفع الجاهزية العسكرية من خلال توطين هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، كما تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
02:15 PM

وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية يختتم زيارته لجنوب إفريقيا

استعرض تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة التسليح "Armscor"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وفد الهيئة في زيارته لجمهورية جنوب إفريقيا، استعرض خلالها أبرز التطورات في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ونظيرتها مؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا "Armscor".

وناقش المحافظ العديد من الموضوعات المهمة بين الجانبين، بعد أن اطلع على آخر مستجدات المشاريع المستقبلية بين المصنعين المحليين وعدد من الشركات الجنوب إفريقية.

وأكد أهمية هذه الزيارة، التي تهدف إلى دعم وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديد فرص التعاون مع العديد من الدول بغية بناء قدرات مستدامة بالشراكة مع المصنّعين المحليّين.

وأوضح أن مثل هذه الخطوات الجادة من شأنها تسريع عملية بناء القدرات المحلية والرفع من جودتها، بما يتوافق مع طموحات المملكة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي بتوطين هذا القطاع الحيوي المهم.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تكرّس جهودها من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، ورفع الجاهزية العسكرية من خلال توطين هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، كما تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

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