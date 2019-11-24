مدير "تعليم تبوك": ما حدث في مدرسة الحسن عارضٌ صحي بسيط والأمور مطمئنة

قال: تمّ عمل اللازم بالتعاون مع "الصحة" .. لا نهوّله ولا نستهين به وينبغي ملاحظة أبنائنا

طمأن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ ‏جميع منسوبي التعليم والأهالي، بأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية، لمواجهة العارض الذي أصاب عدداً من طلاب إحدى مدارس البنين في مدينة تبوك.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، عبر حسابه في "تويتر"، وقال فيها: زملائي وزميلاتي والأسر الكريمة؛ عارضٌ لا نهوله ولا نستهين به أصاب عدداً بسيطاً من طلاب إحدى مدارس البنين بتبوك، فينبغي لنا ملاحظة أيّ عارضٍ على أبنائنا وبناتنا واتباع التعليمات الطبية والوقائية، فالسلامة الأسرية والمدرسية مطلبٌ.. وبالشراكة بين الصحة والتعليم عُمل اللازم".

وكان قد أصيب عددٌ قليلٌ من طلاب مدرسة الحسن البصري في تبوك، بعارضٍ صحي يوم الخميس الماضي؛ لحالةٍ مرضية جلدية تنتهي بالعلاج وتنتقل بالعدوى.

ومن المتوقع أن يقف مدير التعليم، صباح اليوم الأحد، على المدرسة ويلتقي طلابها ومنسوبيها.