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وزير التعليم يدشّن المرحلة الثانية من مسابقة "مدرستي تُبرمج"

يستهدف تعزيز مهارات الطلاب والمعلمين من منسوبي الوزارة

دشّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مساء اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تُبرمج" في الحفل الذي نظمته وزارة التعليم في قصر سلوى بمنطقة الدرعية؛ بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وقالت المشرفة العامة على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم، رئيسة لجنة مسابقة "مدرستي تُبرمج" الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس: "نحتفي بالمرحلة الثانية لمسابقة "مدرستي تُبرمج"، والتي لمسنا نتائج مرحلتها الأولى، حيث عززت مهارات أبنائنا وبناتنا من الطلبة، ومعلمينا ومعلماتنا من منسوبي وزارة التعليم".

وأوضحت الدكتورة عهود أن مسابقة "مدرستي تُبرمج" تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين؛ بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين؛ لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزز من إنتاج البرمجيات في التعليم الحكومي والأهلي والدولي عبر جيل واعد يسعى بجد لتوسيع آفاقه المستقبلية الرقمية؛ ليصبح جيلاً ناشئًا يحقق رؤية مملكتنا 2030 نحو التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.

وبيّنت رئيسة لجنة مسابقة "مدرستي تُبرمج" أن المرحلة الثانية من المسابقة تتميز بالتنوّع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة والممتعة، التي تحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة.

وأشارت "الفارس" إلى إشادة البنك الدولي بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي 2020-2021م، والذي أسهم في بناء وعي مبكّر حول أهمية استخدام تقنيات التعليم الحديثة في دعم عمل المعلمين، إضافة إلى إشادة منظمة ساعة برمجة في استمرارية المملكة في المحافظة على مراتب متقدمة في مبادرتها الهادفة للترويج لعلوم الحاسب.

الدرعية قصر سلوى وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ مدرستي تبرمج وزارة الثقافة هيئة تطوير بوابة الدرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يدشّن المرحلة الثانية من مسابقة "مدرستي تُبرمج"
سبق

دشّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مساء اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تُبرمج" في الحفل الذي نظمته وزارة التعليم في قصر سلوى بمنطقة الدرعية؛ بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وقالت المشرفة العامة على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم، رئيسة لجنة مسابقة "مدرستي تُبرمج" الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس: "نحتفي بالمرحلة الثانية لمسابقة "مدرستي تُبرمج"، والتي لمسنا نتائج مرحلتها الأولى، حيث عززت مهارات أبنائنا وبناتنا من الطلبة، ومعلمينا ومعلماتنا من منسوبي وزارة التعليم".

وأوضحت الدكتورة عهود أن مسابقة "مدرستي تُبرمج" تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين؛ بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين؛ لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزز من إنتاج البرمجيات في التعليم الحكومي والأهلي والدولي عبر جيل واعد يسعى بجد لتوسيع آفاقه المستقبلية الرقمية؛ ليصبح جيلاً ناشئًا يحقق رؤية مملكتنا 2030 نحو التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.

وبيّنت رئيسة لجنة مسابقة "مدرستي تُبرمج" أن المرحلة الثانية من المسابقة تتميز بالتنوّع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة والممتعة، التي تحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة.

وأشارت "الفارس" إلى إشادة البنك الدولي بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي 2020-2021م، والذي أسهم في بناء وعي مبكّر حول أهمية استخدام تقنيات التعليم الحديثة في دعم عمل المعلمين، إضافة إلى إشادة منظمة ساعة برمجة في استمرارية المملكة في المحافظة على مراتب متقدمة في مبادرتها الهادفة للترويج لعلوم الحاسب.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
12:06 AM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
03:00 AM

وزير التعليم يدشّن المرحلة الثانية من مسابقة "مدرستي تُبرمج"

يستهدف تعزيز مهارات الطلاب والمعلمين من منسوبي الوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مساء اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تُبرمج" في الحفل الذي نظمته وزارة التعليم في قصر سلوى بمنطقة الدرعية؛ بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وقالت المشرفة العامة على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم، رئيسة لجنة مسابقة "مدرستي تُبرمج" الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس: "نحتفي بالمرحلة الثانية لمسابقة "مدرستي تُبرمج"، والتي لمسنا نتائج مرحلتها الأولى، حيث عززت مهارات أبنائنا وبناتنا من الطلبة، ومعلمينا ومعلماتنا من منسوبي وزارة التعليم".

وأوضحت الدكتورة عهود أن مسابقة "مدرستي تُبرمج" تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات العليا لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين؛ بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين؛ لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزز من إنتاج البرمجيات في التعليم الحكومي والأهلي والدولي عبر جيل واعد يسعى بجد لتوسيع آفاقه المستقبلية الرقمية؛ ليصبح جيلاً ناشئًا يحقق رؤية مملكتنا 2030 نحو التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.

وبيّنت رئيسة لجنة مسابقة "مدرستي تُبرمج" أن المرحلة الثانية من المسابقة تتميز بالتنوّع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة والممتعة، التي تحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة.

وأشارت "الفارس" إلى إشادة البنك الدولي بنموذج المدرسة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي 2020-2021م، والذي أسهم في بناء وعي مبكّر حول أهمية استخدام تقنيات التعليم الحديثة في دعم عمل المعلمين، إضافة إلى إشادة منظمة ساعة برمجة في استمرارية المملكة في المحافظة على مراتب متقدمة في مبادرتها الهادفة للترويج لعلوم الحاسب.

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