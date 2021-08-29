النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. أمير الشرقية: عودة مباركة للمدارس.. وعلينا أن نحافظ على المكتسبات الصحية

وجَّه أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رسالة إلى أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين بمناسبة عودة الطلاب للمدارس.

وقال أمير الشرقية في فيديو، نشره حساب إمارة المنطقة الشرقية عبر "تويتر": "عودة مباركة لأبنائنا وبناتنا للمدارس، وهم فئة عزيزة على القلب. وأنا أعلم أن إدارات التعليم اتخذت جميع إجراءاتها اللازمة بالحرص على كل المناحي في المنشآت التعليمية".

وأردف مؤكدًا: "علينا ألا نتهاون في هذه الفترة، وأن نحافظ على المكتسبات الصحية. وهذا الأمر بأيدينا". (فيديو)

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أمير الشرقية: عودة مباركة للمدارس.. وعلينا أن نحافظ على المكتسبات الصحية
سبق

وجَّه أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رسالة إلى أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين بمناسبة عودة الطلاب للمدارس.

وقال أمير الشرقية في فيديو، نشره حساب إمارة المنطقة الشرقية عبر "تويتر": "عودة مباركة لأبنائنا وبناتنا للمدارس، وهم فئة عزيزة على القلب. وأنا أعلم أن إدارات التعليم اتخذت جميع إجراءاتها اللازمة بالحرص على كل المناحي في المنشآت التعليمية".

وأردف مؤكدًا: "علينا ألا نتهاون في هذه الفترة، وأن نحافظ على المكتسبات الصحية. وهذا الأمر بأيدينا". (فيديو)

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
10:38 PM

بالفيديو.. أمير الشرقية: عودة مباركة للمدارس.. وعلينا أن نحافظ على المكتسبات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
3
1,717

وجَّه أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رسالة إلى أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين بمناسبة عودة الطلاب للمدارس.

وقال أمير الشرقية في فيديو، نشره حساب إمارة المنطقة الشرقية عبر "تويتر": "عودة مباركة لأبنائنا وبناتنا للمدارس، وهم فئة عزيزة على القلب. وأنا أعلم أن إدارات التعليم اتخذت جميع إجراءاتها اللازمة بالحرص على كل المناحي في المنشآت التعليمية".

وأردف مؤكدًا: "علينا ألا نتهاون في هذه الفترة، وأن نحافظ على المكتسبات الصحية. وهذا الأمر بأيدينا". (فيديو)

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة