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بالفيديو.. حادث احتراق شاحنات بطريق السليل يقتل 24 رأساً من الإبل

فيما لقي أحد السائقين مصرعه بالمكان

تسبب حادث مروري وقع بين شاحنات نقل وشاحنة غاز في نفوق 24 متنًا من الإبل.

ووثق مواطنون مقاطع فيديو أكدوا خلالها وقوع حادث مروري بين شاحنتين تقل 32 متنًا من الإبل مع ناقلة غاز بالقرب من محافظة السليل تسبب في احتراق الشاحنات ووفاة قائد الشاحنة ونفوق 24 متنًا من الإبل.

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بالفيديو.. حادث احتراق شاحنات بطريق السليل يقتل 24 رأساً من الإبل
سبق

تسبب حادث مروري وقع بين شاحنات نقل وشاحنة غاز في نفوق 24 متنًا من الإبل.

ووثق مواطنون مقاطع فيديو أكدوا خلالها وقوع حادث مروري بين شاحنتين تقل 32 متنًا من الإبل مع ناقلة غاز بالقرب من محافظة السليل تسبب في احتراق الشاحنات ووفاة قائد الشاحنة ونفوق 24 متنًا من الإبل.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:32 PM

بالفيديو.. حادث احتراق شاحنات بطريق السليل يقتل 24 رأساً من الإبل

فيما لقي أحد السائقين مصرعه بالمكان

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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5,513

تسبب حادث مروري وقع بين شاحنات نقل وشاحنة غاز في نفوق 24 متنًا من الإبل.

ووثق مواطنون مقاطع فيديو أكدوا خلالها وقوع حادث مروري بين شاحنتين تقل 32 متنًا من الإبل مع ناقلة غاز بالقرب من محافظة السليل تسبب في احتراق الشاحنات ووفاة قائد الشاحنة ونفوق 24 متنًا من الإبل.

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