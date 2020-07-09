حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو
عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر "تويتر": بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.
حساب المواطن
إيداع
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-09
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر "تويتر": بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
08:25 AM
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو
عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر "تويتر": بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.