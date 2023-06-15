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قيادة العمليات المشتركة في العراق: اختراق الطائرات التركية "تصرف استفزازي"

شددت على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا للمصالح المشتركة بين البلدين

نددت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، باختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية مساء أمس الأحد, واصفة هذا التصرف بـ"الاستفزازي", وبأنه لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار على وفق الاتفاقيات الدولية، كما يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية.

وقالت في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم: قامت الطائرات التركية وعددها 18 طائرة باختراق الأجواء العراقية باتجاه محورسنجار- مخمور- الكوير- أربيل, وصولاً إلى قضاء الشرقاط داخل الأجواء العراقية وعلى بعد 193 كم من الحدود التركية, واستهدفت الطائرات مخيمًا للاجئين يقع قرب قضاء مخموروسنجار.

وأوضح البيان أن الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وشددت "العمليات المشتركة" في بيانها على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا للمصالح المشتركة بين البلدين والتزامًا بها، داعية إلى عدم تكرارها.

قيادة العمليات المشتركة في العراق الطائرات التركية العراق تركيا

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قيادة العمليات المشتركة في العراق: اختراق الطائرات التركية "تصرف استفزازي"
سبق

نددت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، باختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية مساء أمس الأحد, واصفة هذا التصرف بـ"الاستفزازي", وبأنه لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار على وفق الاتفاقيات الدولية، كما يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية.

وقالت في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم: قامت الطائرات التركية وعددها 18 طائرة باختراق الأجواء العراقية باتجاه محورسنجار- مخمور- الكوير- أربيل, وصولاً إلى قضاء الشرقاط داخل الأجواء العراقية وعلى بعد 193 كم من الحدود التركية, واستهدفت الطائرات مخيمًا للاجئين يقع قرب قضاء مخموروسنجار.

وأوضح البيان أن الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وشددت "العمليات المشتركة" في بيانها على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا للمصالح المشتركة بين البلدين والتزامًا بها، داعية إلى عدم تكرارها.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
02:33 PM

قيادة العمليات المشتركة في العراق: اختراق الطائرات التركية "تصرف استفزازي"

شددت على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا للمصالح المشتركة بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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نددت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، باختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية مساء أمس الأحد, واصفة هذا التصرف بـ"الاستفزازي", وبأنه لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار على وفق الاتفاقيات الدولية، كما يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية.

وقالت في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم: قامت الطائرات التركية وعددها 18 طائرة باختراق الأجواء العراقية باتجاه محورسنجار- مخمور- الكوير- أربيل, وصولاً إلى قضاء الشرقاط داخل الأجواء العراقية وعلى بعد 193 كم من الحدود التركية, واستهدفت الطائرات مخيمًا للاجئين يقع قرب قضاء مخموروسنجار.

وأوضح البيان أن الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وشددت "العمليات المشتركة" في بيانها على ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا للمصالح المشتركة بين البلدين والتزامًا بها، داعية إلى عدم تكرارها.

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