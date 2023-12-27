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صدور الأمر السامي بالموافقة على تعزيز الأنظمة الكهروميكانيكية وتحديث السلالم الكهربائية بالمسجد النبوي

وفقاً لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية في تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة ورعايتهم بالحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية لتشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي، واستكمال الموافقة الكريمة السابقة التي صدرت لتحديث الأنظمة الكهروميكانيكية ومشاريع التطوير، من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.

وأوضحت الرئاسة العامة عبر حسابها في تويتر، أن الموافقة الكريمة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية تشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي الشريف، وفقا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية، في تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة ورعايتهم بالحرمين الشريفين، وراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضافت الرئاسة العامة، أن صدور الموافقة يأتي ضمن ما توليه حكومة هذه البلاد المباركة ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم عباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين في تقديم أرقى الخدمات لقاصديهما مما سيكون له أكبر الأثر في نفوس قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار البيان إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى تحقيق تطلعات ولاة الأمر من خلال كوادر مؤهلة ذات تأهيل عالٍ لتعزيز وتطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 التي جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030.

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صدور الأمر السامي بالموافقة على تعزيز الأنظمة الكهروميكانيكية وتحديث السلالم الكهربائية بالمسجد النبوي
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية لتشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي، واستكمال الموافقة الكريمة السابقة التي صدرت لتحديث الأنظمة الكهروميكانيكية ومشاريع التطوير، من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.

وأوضحت الرئاسة العامة عبر حسابها في تويتر، أن الموافقة الكريمة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية تشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي الشريف، وفقا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية، في تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة ورعايتهم بالحرمين الشريفين، وراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضافت الرئاسة العامة، أن صدور الموافقة يأتي ضمن ما توليه حكومة هذه البلاد المباركة ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم عباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين في تقديم أرقى الخدمات لقاصديهما مما سيكون له أكبر الأثر في نفوس قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار البيان إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى تحقيق تطلعات ولاة الأمر من خلال كوادر مؤهلة ذات تأهيل عالٍ لتعزيز وتطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 التي جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
09:51 AM

صدور الأمر السامي بالموافقة على تعزيز الأنظمة الكهروميكانيكية وتحديث السلالم الكهربائية بالمسجد النبوي

وفقاً لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية في تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة ورعايتهم بالحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية لتشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي، واستكمال الموافقة الكريمة السابقة التي صدرت لتحديث الأنظمة الكهروميكانيكية ومشاريع التطوير، من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.

وأوضحت الرئاسة العامة عبر حسابها في تويتر، أن الموافقة الكريمة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية تشمل تحديث السلالم الكهربائية القائمة داخل المسجد النبوي الشريف، وفقا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية، في تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة ورعايتهم بالحرمين الشريفين، وراحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضافت الرئاسة العامة، أن صدور الموافقة يأتي ضمن ما توليه حكومة هذه البلاد المباركة ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم عباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين في تقديم أرقى الخدمات لقاصديهما مما سيكون له أكبر الأثر في نفوس قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار البيان إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى تحقيق تطلعات ولاة الأمر من خلال كوادر مؤهلة ذات تأهيل عالٍ لتعزيز وتطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 التي جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030.

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