صدر قرار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بتكليف المهندس صالح بن محمد بانافع مديراً للخدمات المشتركة في منطقة مكة المكرمة.
"بانافع" مديراً للخدمات المشتركة بفرع البيئة بمكة
صدر قرار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بتكليف المهندس صالح بن محمد بانافع مديراً للخدمات المشتركة في منطقة مكة المكرمة.
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"بانافع" مديراً للخدمات المشتركة بفرع البيئة بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-03
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:22 PM
"بانافع" مديراً للخدمات المشتركة بفرع البيئة بمكة
صدر قرار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بتكليف المهندس صالح بن محمد بانافع مديراً للخدمات المشتركة في منطقة مكة المكرمة.
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