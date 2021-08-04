النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صندوق الاستثمارات: استراتيجيتنا تهدف لتطوير الرعاية الصحية

أكد أن شركات المحفظة ساهمت في تطوير وتوطين الخدمات

أكد صندوق الاستثمارات العامة، أن استراتيجيته تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وقال الصندوق اليوم: شركات محفظة الصندوق ساهمت في تطوير وتوطين خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن شركات محفظة الصندوق كان له دور في ابتكار حلول تقنية للاستشارات، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع سكان المملكة.

ويعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة ركيزة وعاملًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المجدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صندوق الاستثمارات: استراتيجيتنا تهدف لتطوير الرعاية الصحية
سبق

أكد صندوق الاستثمارات العامة، أن استراتيجيته تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وقال الصندوق اليوم: شركات محفظة الصندوق ساهمت في تطوير وتوطين خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن شركات محفظة الصندوق كان له دور في ابتكار حلول تقنية للاستشارات، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع سكان المملكة.

ويعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة ركيزة وعاملًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المجدية.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
01:48 PM

صندوق الاستثمارات: استراتيجيتنا تهدف لتطوير الرعاية الصحية

أكد أن شركات المحفظة ساهمت في تطوير وتوطين الخدمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
626

أكد صندوق الاستثمارات العامة، أن استراتيجيته تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وقال الصندوق اليوم: شركات محفظة الصندوق ساهمت في تطوير وتوطين خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن شركات محفظة الصندوق كان له دور في ابتكار حلول تقنية للاستشارات، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع سكان المملكة.

ويعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة ركيزة وعاملًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المجدية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,409
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,148

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة