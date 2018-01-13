"ثلوج تبوك ونيوم" .. مشاهد تسجّل انتشاراً واسعاً وهذا ما وثّقه "البشري"

هواة التصوير يلتقطون الصور وسط درجات برودة عالية و"هاشتاقات" تتداول

دفعت الثلوج التي تساقطت على مرتفعات تبوك، أمس، هواة التصوير إلى التقاط مشاهد حظيت بانتشار واسع في فضاء "تويتر".

وخصَّ المصوِّر نواف البشري؛ "سبق"، بصورٍ أظهرت كثافة الثلوج التي تساقطت على منطقتَي الظهر وعلقان بسبب الموجة القطبية، إذ تشهد تلك المناطق درجة برودة عالية.

فيما لا يزال "هاشتاقات تبوك وثلوج تبوك ونيوم" تسجّل أعلى مشاهدات في "تويتر"؛ بسبب تساقط الثلوج على مرتفعاتها ومساحات واسعة من مراكزها.