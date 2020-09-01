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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا

4 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6298 شخصاً

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 296.149 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6298 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 296.149 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6298 حالة وفاة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:52 PM

باكستان تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا

4 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6298 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 296.149 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6298 حالة وفاة.

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