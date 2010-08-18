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"اللون الأخضر" يعطي إضاءة مريحة للعين وموفر للطاقة

5 نصائح وخفض في نسبة الاستهلاك 10% من فاتورة المنزل

قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث تكلف ما مقداره 10 % من طاقة المنزل، ويتعيّن على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير، وضمان راحة العين عند توزيعه بشكل هندسي داخل المنزل.

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعد الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرُّف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم في تشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.

وركّزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللون الأخضر" يعطي إضاءة مريحة للعين وموفر للطاقة
سبق

قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث تكلف ما مقداره 10 % من طاقة المنزل، ويتعيّن على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير، وضمان راحة العين عند توزيعه بشكل هندسي داخل المنزل.

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعد الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرُّف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم في تشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.

وركّزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:43 PM

"اللون الأخضر" يعطي إضاءة مريحة للعين وموفر للطاقة

5 نصائح وخفض في نسبة الاستهلاك 10% من فاتورة المنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث تكلف ما مقداره 10 % من طاقة المنزل، ويتعيّن على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير، وضمان راحة العين عند توزيعه بشكل هندسي داخل المنزل.

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعد الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرُّف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم في تشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.

وركّزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.

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