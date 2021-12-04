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"النصر" يجدِّد مفاوضات التعاقد مع المدرب "مارسيلو جالاردو"

اقتربت إدارة نادي النصر من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت.

وقال حساب قناة 24 الرياضية على موقع تويتر نقلاً عن برنامج الحصاد الرياضي: "النصر يصل إلى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو".

وكان قد تردد في عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية والسعودية في الصيف الماضي أن النصر على وشك التعاقد مع المدرب، لكنه (أي المدرب) أعلن في وقتها رفضه فكرة الرحيل لأحد الدوريات العربية، إلا أن المحاولات النصراوية ما زالت جارية من أجل إقناع المدرب.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يجدِّد مفاوضات التعاقد مع المدرب "مارسيلو جالاردو"
سبق

اقتربت إدارة نادي النصر من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت.

وقال حساب قناة 24 الرياضية على موقع تويتر نقلاً عن برنامج الحصاد الرياضي: "النصر يصل إلى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو".

وكان قد تردد في عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية والسعودية في الصيف الماضي أن النصر على وشك التعاقد مع المدرب، لكنه (أي المدرب) أعلن في وقتها رفضه فكرة الرحيل لأحد الدوريات العربية، إلا أن المحاولات النصراوية ما زالت جارية من أجل إقناع المدرب.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
10:37 PM

"النصر" يجدِّد مفاوضات التعاقد مع المدرب "مارسيلو جالاردو"

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محمد السيّد - الرياض
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اقتربت إدارة نادي النصر من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت.

وقال حساب قناة 24 الرياضية على موقع تويتر نقلاً عن برنامج الحصاد الرياضي: "النصر يصل إلى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو".

وكان قد تردد في عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية والسعودية في الصيف الماضي أن النصر على وشك التعاقد مع المدرب، لكنه (أي المدرب) أعلن في وقتها رفضه فكرة الرحيل لأحد الدوريات العربية، إلا أن المحاولات النصراوية ما زالت جارية من أجل إقناع المدرب.

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