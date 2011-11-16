النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالاتفاق مع "سواعد".. إطلاق مبادرة مدينة الخبر صديقة لذوي الإعاقة

"الحربي": البلدية تضع هذه الفئة الغالية في مقدمة مسيرتها التنموية

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، أن بلدية الخبر تضع ذوي الإعاقة في مقدمة مسيرتها التنموية، وتوسيع دائرة مشاركتهم في كل المجالات بمشروعات ومبادرات عدة, والعمل على تمكين ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم وتعزيز فرص شملهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وحرصها الدائم على حصولهم على فرصهم الكاملة والعادلة والتي تمكّنهم من إطلاق إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في جميع مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل الحربي ومدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري, حيث تم الاتفاق على تبني مبادرة "الخبر صديقة لذوي الإعاقة"، والتي سيتم من خلالها تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المواقع التي بحاجة إلى تحقيق معايير الوصول الشامل والتعاون على تصحيح الوضع القائم لكل المرافق والمنشآت القائمة وتنفيذ الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنسيابية حركة ووصول ذوي الإعاقة الى تلك المرافق وازالة كل العوائق ان وجدت وتأهيل البنى التحتية التي تكفل حرية الحركة والتنقل والتمتع بالخدمات كافة التي يحتاج إليها الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية في الخبر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالاتفاق مع "سواعد".. إطلاق مبادرة مدينة الخبر صديقة لذوي الإعاقة
سبق

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، أن بلدية الخبر تضع ذوي الإعاقة في مقدمة مسيرتها التنموية، وتوسيع دائرة مشاركتهم في كل المجالات بمشروعات ومبادرات عدة, والعمل على تمكين ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم وتعزيز فرص شملهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وحرصها الدائم على حصولهم على فرصهم الكاملة والعادلة والتي تمكّنهم من إطلاق إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في جميع مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل الحربي ومدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري, حيث تم الاتفاق على تبني مبادرة "الخبر صديقة لذوي الإعاقة"، والتي سيتم من خلالها تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المواقع التي بحاجة إلى تحقيق معايير الوصول الشامل والتعاون على تصحيح الوضع القائم لكل المرافق والمنشآت القائمة وتنفيذ الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنسيابية حركة ووصول ذوي الإعاقة الى تلك المرافق وازالة كل العوائق ان وجدت وتأهيل البنى التحتية التي تكفل حرية الحركة والتنقل والتمتع بالخدمات كافة التي يحتاج إليها الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية في الخبر.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
10:21 PM

بالاتفاق مع "سواعد".. إطلاق مبادرة مدينة الخبر صديقة لذوي الإعاقة

"الحربي": البلدية تضع هذه الفئة الغالية في مقدمة مسيرتها التنموية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
84

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، أن بلدية الخبر تضع ذوي الإعاقة في مقدمة مسيرتها التنموية، وتوسيع دائرة مشاركتهم في كل المجالات بمشروعات ومبادرات عدة, والعمل على تمكين ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم وتعزيز فرص شملهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وحرصها الدائم على حصولهم على فرصهم الكاملة والعادلة والتي تمكّنهم من إطلاق إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في جميع مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس بلدية الخبر المهندس مشعل الحربي ومدير جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري, حيث تم الاتفاق على تبني مبادرة "الخبر صديقة لذوي الإعاقة"، والتي سيتم من خلالها تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المواقع التي بحاجة إلى تحقيق معايير الوصول الشامل والتعاون على تصحيح الوضع القائم لكل المرافق والمنشآت القائمة وتنفيذ الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنسيابية حركة ووصول ذوي الإعاقة الى تلك المرافق وازالة كل العوائق ان وجدت وتأهيل البنى التحتية التي تكفل حرية الحركة والتنقل والتمتع بالخدمات كافة التي يحتاج إليها الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية في الخبر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,163
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة