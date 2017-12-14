الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا
بعد رباعية الرائد
وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.
بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب.
الشباب
مدرب الشباب
الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا
عبدالعزيز السلمي
سبق
2019-12-12
وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.
بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
11:33 PM
الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا
بعد رباعية الرائد
وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.
بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب.