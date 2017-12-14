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الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا

بعد رباعية الرائد

وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.

بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب.

الشباب مدرب الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا
سبق

وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.

بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
11:33 PM

الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا

بعد رباعية الرائد

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
3
1,901

وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.

بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب.

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