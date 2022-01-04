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للحد من اعتلال صحة العين.. "عيوني" تطرح فرصاً تطوعية للمتخصصين في البصريات

من أجل تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في العام 2030م

انطلاقاً من دورها في تعزيز الأثر المجتمعي للممارسين الصحيين في مجال صحة العيون، أعلنت جمعية عيوني للخدمات الصحية عن مبادرة "أنا معكم" من أجل إشراك أربعة تخصصات في العمل التطوعي المجتمعي، من أجل تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في العام 2030م.


وتهدف المبادرة إلى إشراك المُتطوعين في مجال تخصص البصريات بالعمل التطوعي المجتمعي، وتصميم برامج تطوعية لصحة البصر، والمُشاركة في الحملات الوقائية الميدانية داخل منطقة الرياض، وتفعيل الوقاية الإلكترونية لصحة العين.

وتقوم المبادرة على مشاركة المُتطوعين في برامج الجمعية وحملاتها الوقائية الميدانية في منطقة الرياض، عبر التخصصات التالية: استشاري بصريات، إخصائي أول بصريات، إخصائي بصريات، وفني بصريات.

وتأتي هذه البادرة من حرص جمعية عيوني الصحية على المساهمة في الحد من اعتلال صحة العين في المجتمع، تعزيز التوعية الصحية في مجال صحة العين، تفعيل دور الممارس الصحي في مجال البصريات لخدمة المُجتمع، المساهمة في بناء المبادرات النوعية للفعاليات الوقائية التي تطلقها الجمعية.

وتقدم الجمعية عدداً من الحوافز التشجيعية للمتطوعين في هذه المبادرة وهي: منح شهادة معتمدة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، خطاب شكر من الجمعية، منح الوسام الذهبي للمتطوع الذي جاوزت ساعات عمله 120 ساعة تطوعية، تكريم المتطوعين في الحفل السنوي، وإعطاء المتطوع الأولوية في برامج التدريب التي تطلقها الجمعية للمتطوعين.

ويمكن المشاركة فيها عبر التسجيل في الرابط التالي: ‏https://forms.office.com/r/e67XXLiCDP

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للحد من اعتلال صحة العين.. "عيوني" تطرح فرصاً تطوعية للمتخصصين في البصريات
سبق

انطلاقاً من دورها في تعزيز الأثر المجتمعي للممارسين الصحيين في مجال صحة العيون، أعلنت جمعية عيوني للخدمات الصحية عن مبادرة "أنا معكم" من أجل إشراك أربعة تخصصات في العمل التطوعي المجتمعي، من أجل تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في العام 2030م.


وتهدف المبادرة إلى إشراك المُتطوعين في مجال تخصص البصريات بالعمل التطوعي المجتمعي، وتصميم برامج تطوعية لصحة البصر، والمُشاركة في الحملات الوقائية الميدانية داخل منطقة الرياض، وتفعيل الوقاية الإلكترونية لصحة العين.

وتقوم المبادرة على مشاركة المُتطوعين في برامج الجمعية وحملاتها الوقائية الميدانية في منطقة الرياض، عبر التخصصات التالية: استشاري بصريات، إخصائي أول بصريات، إخصائي بصريات، وفني بصريات.

وتأتي هذه البادرة من حرص جمعية عيوني الصحية على المساهمة في الحد من اعتلال صحة العين في المجتمع، تعزيز التوعية الصحية في مجال صحة العين، تفعيل دور الممارس الصحي في مجال البصريات لخدمة المُجتمع، المساهمة في بناء المبادرات النوعية للفعاليات الوقائية التي تطلقها الجمعية.

وتقدم الجمعية عدداً من الحوافز التشجيعية للمتطوعين في هذه المبادرة وهي: منح شهادة معتمدة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، خطاب شكر من الجمعية، منح الوسام الذهبي للمتطوع الذي جاوزت ساعات عمله 120 ساعة تطوعية، تكريم المتطوعين في الحفل السنوي، وإعطاء المتطوع الأولوية في برامج التدريب التي تطلقها الجمعية للمتطوعين.

ويمكن المشاركة فيها عبر التسجيل في الرابط التالي: ‏https://forms.office.com/r/e67XXLiCDP

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
11:07 PM

للحد من اعتلال صحة العين.. "عيوني" تطرح فرصاً تطوعية للمتخصصين في البصريات

من أجل تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في العام 2030م

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زيد الخمشي - الرياض
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انطلاقاً من دورها في تعزيز الأثر المجتمعي للممارسين الصحيين في مجال صحة العيون، أعلنت جمعية عيوني للخدمات الصحية عن مبادرة "أنا معكم" من أجل إشراك أربعة تخصصات في العمل التطوعي المجتمعي، من أجل تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في العام 2030م.


وتهدف المبادرة إلى إشراك المُتطوعين في مجال تخصص البصريات بالعمل التطوعي المجتمعي، وتصميم برامج تطوعية لصحة البصر، والمُشاركة في الحملات الوقائية الميدانية داخل منطقة الرياض، وتفعيل الوقاية الإلكترونية لصحة العين.

وتقوم المبادرة على مشاركة المُتطوعين في برامج الجمعية وحملاتها الوقائية الميدانية في منطقة الرياض، عبر التخصصات التالية: استشاري بصريات، إخصائي أول بصريات، إخصائي بصريات، وفني بصريات.

وتأتي هذه البادرة من حرص جمعية عيوني الصحية على المساهمة في الحد من اعتلال صحة العين في المجتمع، تعزيز التوعية الصحية في مجال صحة العين، تفعيل دور الممارس الصحي في مجال البصريات لخدمة المُجتمع، المساهمة في بناء المبادرات النوعية للفعاليات الوقائية التي تطلقها الجمعية.

وتقدم الجمعية عدداً من الحوافز التشجيعية للمتطوعين في هذه المبادرة وهي: منح شهادة معتمدة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، خطاب شكر من الجمعية، منح الوسام الذهبي للمتطوع الذي جاوزت ساعات عمله 120 ساعة تطوعية، تكريم المتطوعين في الحفل السنوي، وإعطاء المتطوع الأولوية في برامج التدريب التي تطلقها الجمعية للمتطوعين.

ويمكن المشاركة فيها عبر التسجيل في الرابط التالي: ‏https://forms.office.com/r/e67XXLiCDP

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,215
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,589

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