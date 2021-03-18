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الرياض تشهد انطلاق احتفالية "نور الرياض"

تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية بمواقع عدة

انطلقت مساء اليوم احتفالية "نور الرياض"، أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت"، وتضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وتمثل احتفالية "نور الرياض" باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

وجُدولت أنشطة وبرامج "احتفالية نور الرياض"، ووُزعت على جميع أنحاء مدينة الرياض، من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، كما أتيح الحصول على برنامج الاحتفالية عبر موقعها الإلكتروني: www.noorriyadh.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تشهد انطلاق احتفالية "نور الرياض"
سبق

انطلقت مساء اليوم احتفالية "نور الرياض"، أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت"، وتضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وتمثل احتفالية "نور الرياض" باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

وجُدولت أنشطة وبرامج "احتفالية نور الرياض"، ووُزعت على جميع أنحاء مدينة الرياض، من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، كما أتيح الحصول على برنامج الاحتفالية عبر موقعها الإلكتروني: www.noorriyadh.sa.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
08:40 PM

الرياض تشهد انطلاق احتفالية "نور الرياض"

تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية بمواقع عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت مساء اليوم احتفالية "نور الرياض"، أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت"، وتضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

وتمثل احتفالية "نور الرياض" باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

وجُدولت أنشطة وبرامج "احتفالية نور الرياض"، ووُزعت على جميع أنحاء مدينة الرياض، من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، كما أتيح الحصول على برنامج الاحتفالية عبر موقعها الإلكتروني: www.noorriyadh.sa.

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