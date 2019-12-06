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لماذا مُنعت 34 امرأة فلبينية من السفر إلى السعودية؟

تم منعهن من ركوب طائرة في طريقها للرياض

أوقفت سلطات الهجرة في مطار "نينوي اكينو" الدولي في مانيلا 34 مسافرة من الجنسية الفلبينية، كُنّ في طريقهن إلى السعودية.

ونقلت صحيفة "انكوايرر" عن رئيس وحدة عمليات الموانئ التابعة لمكتب الهجرة الفلبينية أن المسافرات مُنعن من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية إلى الرياض في الأول من ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن معظم النساء في مطلع العشرينيات والثلاثينيات من العمر، ولم يُسمح لهن بالمغادرة بعد أن لاحظ موظفو الهجرة تباينات في وثائق سفرهن، وتلاعبًا من قِبل وكالات التوظيف الفلبينية في بياناتهن.

مطار نينوي اكينو مانيلا الفلبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا مُنعت 34 امرأة فلبينية من السفر إلى السعودية؟
سبق

أوقفت سلطات الهجرة في مطار "نينوي اكينو" الدولي في مانيلا 34 مسافرة من الجنسية الفلبينية، كُنّ في طريقهن إلى السعودية.

ونقلت صحيفة "انكوايرر" عن رئيس وحدة عمليات الموانئ التابعة لمكتب الهجرة الفلبينية أن المسافرات مُنعن من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية إلى الرياض في الأول من ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن معظم النساء في مطلع العشرينيات والثلاثينيات من العمر، ولم يُسمح لهن بالمغادرة بعد أن لاحظ موظفو الهجرة تباينات في وثائق سفرهن، وتلاعبًا من قِبل وكالات التوظيف الفلبينية في بياناتهن.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
10:44 PM

لماذا مُنعت 34 امرأة فلبينية من السفر إلى السعودية؟

تم منعهن من ركوب طائرة في طريقها للرياض

A A A
خالد علي - الرياض
0
4,394

أوقفت سلطات الهجرة في مطار "نينوي اكينو" الدولي في مانيلا 34 مسافرة من الجنسية الفلبينية، كُنّ في طريقهن إلى السعودية.

ونقلت صحيفة "انكوايرر" عن رئيس وحدة عمليات الموانئ التابعة لمكتب الهجرة الفلبينية أن المسافرات مُنعن من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية إلى الرياض في الأول من ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن معظم النساء في مطلع العشرينيات والثلاثينيات من العمر، ولم يُسمح لهن بالمغادرة بعد أن لاحظ موظفو الهجرة تباينات في وثائق سفرهن، وتلاعبًا من قِبل وكالات التوظيف الفلبينية في بياناتهن.

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