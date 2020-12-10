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بعد أحكام قضائية عدة.. جامعة الباحة تعلن موعد إعادة رسوم طلاب الـ"موازي"

تبدأ يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر وتستمر حتى الاثنين الذي يليه

حدَّدت ‫جامعة الباحة منتصف الأسبوع القادم موعدًا للبدء في إعادة رسوم التعليم الموازي للطلاب والطالبات الملتحقين والمتخرجين من برامج (التجسير -الدبلوم - الماجستير) للدفعات منذ عام 1434هـ حتى 1438هـ.

وتفصيلاً، يأتي هذا بعد أحكام قضائية عدة للطلاب والطالبات، اكتسبت القطعية على الجامعة، انتظر بعدها المطالبون سنوات، وناشدوا خلالها المسؤولين الإنصاف معتبرين تأخُّر الجامعة في إعادة المبالغ المالية مماطلة غير مبررة.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات عدة، كان آخرها بعنوان (طلاب ماجستير لـ"جامعة الباحة": أين أموالنا؟ ومناشدات لتنفيذ أحكام قطعية برد رسوم جامعة الباحة.. والإدارة: فعلنا ما بوسعنا!).

وأوضح متحدث جامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، أنه "فيما يخص إعادة المبالغ التي تدفع عادة كتكاليف دراسية فهي رسوم يدفعها الطالب للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا، وتُحصل عن طريق الجامعات مقدِّمة البرامج، وتُصرف بالتالي كنفقات تشغيلية لتلك البرامج. ومع ذلك فإن الجامعة قامت بكل ما في وسعها، ولا تزال في انتظار ما يردها من الجهات ذات العلاقة حيال المبالغ المستحقة عليها".

وحددت الجامعة الثلاثاء القادم 30 ربيع الآخر موعدًا لبدء الصرف الذي يستمر حتى الاثنين الذي يليه. موضحة أن شروط استلام المستحقات تشمل: إحضار وثائق إثبات الشخصية (الهوية الوطنية - سجل الأسرة) للطلاب والطالبات، أو وكالة شرعية عند عدم الحضور، مع صورة للوكالة والأصل للمطابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالجدول، وعدم الحضور في غير الموعد المحدد، والالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ويكون الدخول من البوابة رقم (1)، والخروج من البوابة الرئيسية بالمدينة الجامعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أحكام قضائية عدة.. جامعة الباحة تعلن موعد إعادة رسوم طلاب الـ"موازي"
سبق

حدَّدت ‫جامعة الباحة منتصف الأسبوع القادم موعدًا للبدء في إعادة رسوم التعليم الموازي للطلاب والطالبات الملتحقين والمتخرجين من برامج (التجسير -الدبلوم - الماجستير) للدفعات منذ عام 1434هـ حتى 1438هـ.

وتفصيلاً، يأتي هذا بعد أحكام قضائية عدة للطلاب والطالبات، اكتسبت القطعية على الجامعة، انتظر بعدها المطالبون سنوات، وناشدوا خلالها المسؤولين الإنصاف معتبرين تأخُّر الجامعة في إعادة المبالغ المالية مماطلة غير مبررة.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات عدة، كان آخرها بعنوان (طلاب ماجستير لـ"جامعة الباحة": أين أموالنا؟ ومناشدات لتنفيذ أحكام قطعية برد رسوم جامعة الباحة.. والإدارة: فعلنا ما بوسعنا!).

وأوضح متحدث جامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، أنه "فيما يخص إعادة المبالغ التي تدفع عادة كتكاليف دراسية فهي رسوم يدفعها الطالب للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا، وتُحصل عن طريق الجامعات مقدِّمة البرامج، وتُصرف بالتالي كنفقات تشغيلية لتلك البرامج. ومع ذلك فإن الجامعة قامت بكل ما في وسعها، ولا تزال في انتظار ما يردها من الجهات ذات العلاقة حيال المبالغ المستحقة عليها".

وحددت الجامعة الثلاثاء القادم 30 ربيع الآخر موعدًا لبدء الصرف الذي يستمر حتى الاثنين الذي يليه. موضحة أن شروط استلام المستحقات تشمل: إحضار وثائق إثبات الشخصية (الهوية الوطنية - سجل الأسرة) للطلاب والطالبات، أو وكالة شرعية عند عدم الحضور، مع صورة للوكالة والأصل للمطابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالجدول، وعدم الحضور في غير الموعد المحدد، والالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ويكون الدخول من البوابة رقم (1)، والخروج من البوابة الرئيسية بالمدينة الجامعية.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
01:25 AM

بعد أحكام قضائية عدة.. جامعة الباحة تعلن موعد إعادة رسوم طلاب الـ"موازي"

تبدأ يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر وتستمر حتى الاثنين الذي يليه

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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حدَّدت ‫جامعة الباحة منتصف الأسبوع القادم موعدًا للبدء في إعادة رسوم التعليم الموازي للطلاب والطالبات الملتحقين والمتخرجين من برامج (التجسير -الدبلوم - الماجستير) للدفعات منذ عام 1434هـ حتى 1438هـ.

وتفصيلاً، يأتي هذا بعد أحكام قضائية عدة للطلاب والطالبات، اكتسبت القطعية على الجامعة، انتظر بعدها المطالبون سنوات، وناشدوا خلالها المسؤولين الإنصاف معتبرين تأخُّر الجامعة في إعادة المبالغ المالية مماطلة غير مبررة.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات عدة، كان آخرها بعنوان (طلاب ماجستير لـ"جامعة الباحة": أين أموالنا؟ ومناشدات لتنفيذ أحكام قطعية برد رسوم جامعة الباحة.. والإدارة: فعلنا ما بوسعنا!).

وأوضح متحدث جامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، أنه "فيما يخص إعادة المبالغ التي تدفع عادة كتكاليف دراسية فهي رسوم يدفعها الطالب للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا، وتُحصل عن طريق الجامعات مقدِّمة البرامج، وتُصرف بالتالي كنفقات تشغيلية لتلك البرامج. ومع ذلك فإن الجامعة قامت بكل ما في وسعها، ولا تزال في انتظار ما يردها من الجهات ذات العلاقة حيال المبالغ المستحقة عليها".

وحددت الجامعة الثلاثاء القادم 30 ربيع الآخر موعدًا لبدء الصرف الذي يستمر حتى الاثنين الذي يليه. موضحة أن شروط استلام المستحقات تشمل: إحضار وثائق إثبات الشخصية (الهوية الوطنية - سجل الأسرة) للطلاب والطالبات، أو وكالة شرعية عند عدم الحضور، مع صورة للوكالة والأصل للمطابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالجدول، وعدم الحضور في غير الموعد المحدد، والالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ويكون الدخول من البوابة رقم (1)، والخروج من البوابة الرئيسية بالمدينة الجامعية.

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