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"جامعة الملك فيصل" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة الخامسة 2020

عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى البرونزي

حصدت جامعة الملك فيصل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة الخامسة 1442هـ - 2020م عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى البرونزي، وفق ما أعلنته الأمانة العامة للجائزة اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عن بُعد.

ويأتي فوز جامعة الملك فيصل من بين 16 منشأة متأهلة للمرحلة الأخيرة من أصل 66 منشأة حكومية متقدمة على جوائز الدورة الخامسة التي يتم فيها فتح المجال أمام القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ وذلك لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، جميع منسوبي الجامعة من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة على هذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الجامعة منذ إنشائها بما يخدم أهدافها ورسالتها الخالدة.. منوهًا بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة الرشيدة.

كما أكد أن ذلك الإنجاز ما هو إلا محفز للاستمرار نحو التميز والعمل الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة.. مزجيًا جزيل الشكر لقطاعات الجامعة كافة لتعاونها وتكاتفها لتحقيق التميز والريادة، والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، أن تتويج جامعة الملك فيصل بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة جاء انعكاسًا لما تشهده الجامعة من تطوُّر في أدائها وخدماتها المنطلقة من رؤيتها، ورسالتها نحو مستقبل معرفي واعد.

وذكر عميد التطوير وضمان الجودة، الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، أنه بفضل الله تعالى تم تحديث منظومة العمل بالجامعة خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحسين جودة الأداء في المرافق كافة. مشيدًا بدعم الإدارة العليا، وحرصها التام على عملية الاستمرار نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

جامعة الملك فيصل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الملك فيصل" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة الخامسة 2020
سبق

حصدت جامعة الملك فيصل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة الخامسة 1442هـ - 2020م عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى البرونزي، وفق ما أعلنته الأمانة العامة للجائزة اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عن بُعد.

ويأتي فوز جامعة الملك فيصل من بين 16 منشأة متأهلة للمرحلة الأخيرة من أصل 66 منشأة حكومية متقدمة على جوائز الدورة الخامسة التي يتم فيها فتح المجال أمام القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ وذلك لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، جميع منسوبي الجامعة من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة على هذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الجامعة منذ إنشائها بما يخدم أهدافها ورسالتها الخالدة.. منوهًا بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة الرشيدة.

كما أكد أن ذلك الإنجاز ما هو إلا محفز للاستمرار نحو التميز والعمل الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة.. مزجيًا جزيل الشكر لقطاعات الجامعة كافة لتعاونها وتكاتفها لتحقيق التميز والريادة، والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، أن تتويج جامعة الملك فيصل بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة جاء انعكاسًا لما تشهده الجامعة من تطوُّر في أدائها وخدماتها المنطلقة من رؤيتها، ورسالتها نحو مستقبل معرفي واعد.

وذكر عميد التطوير وضمان الجودة، الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، أنه بفضل الله تعالى تم تحديث منظومة العمل بالجامعة خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحسين جودة الأداء في المرافق كافة. مشيدًا بدعم الإدارة العليا، وحرصها التام على عملية الاستمرار نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:39 PM

"جامعة الملك فيصل" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة الخامسة 2020

عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى البرونزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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حصدت جامعة الملك فيصل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة الخامسة 1442هـ - 2020م عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى البرونزي، وفق ما أعلنته الأمانة العامة للجائزة اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عن بُعد.

ويأتي فوز جامعة الملك فيصل من بين 16 منشأة متأهلة للمرحلة الأخيرة من أصل 66 منشأة حكومية متقدمة على جوائز الدورة الخامسة التي يتم فيها فتح المجال أمام القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ وذلك لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، جميع منسوبي الجامعة من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة على هذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الجامعة منذ إنشائها بما يخدم أهدافها ورسالتها الخالدة.. منوهًا بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة الرشيدة.

كما أكد أن ذلك الإنجاز ما هو إلا محفز للاستمرار نحو التميز والعمل الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة.. مزجيًا جزيل الشكر لقطاعات الجامعة كافة لتعاونها وتكاتفها لتحقيق التميز والريادة، والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، أن تتويج جامعة الملك فيصل بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة جاء انعكاسًا لما تشهده الجامعة من تطوُّر في أدائها وخدماتها المنطلقة من رؤيتها، ورسالتها نحو مستقبل معرفي واعد.

وذكر عميد التطوير وضمان الجودة، الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، أنه بفضل الله تعالى تم تحديث منظومة العمل بالجامعة خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحسين جودة الأداء في المرافق كافة. مشيدًا بدعم الإدارة العليا، وحرصها التام على عملية الاستمرار نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

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