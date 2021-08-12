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بالصور .. "بلدية بارق" تكثف جهودها في معالجة التشوهات البصرية

شملت تسوية حفر الطرق وإصلاح الأرصفة وإزالة مخلفات البناء

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها في حصر ومعالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

ودعم رئيس البلدية فريق العمل القائم على تطبيق مشهد عسير بأعضاء جدد، ورسم خطة العمل خلال ٩٠ يومًا. وقد تم توزيع العمل على محاور خمسة طرق رئيسية وأحياء لحصر جميع التشوهات البصرية ومعالجتها، أو تصعيد معوقاتها.

وباشر فريق العمل جهوده الميدانية بحصر التشوهات البصرية التي تمثلت في النظافة العامة، وتسوية حُفر الطرق، وإصلاح الأرصفة وأعمدة الإنارة التالفة والمتهالكة، وإزالة مخلفات البناء والهدم، وطمس الكتابات المشوهة، وإزالة السيارات التالفة، وكذلك الحواجز الخرسانية.


وبعد مرحلة الحصر بدأ فريق العمل في مرحلة المعالجات، وعملت معدات البلدية على إزالة المخلفات والنظافة العامة. ويتواصل العمل على معالجة جميع التشوهات المحصورة. وضمن خطة البلدية في معالجة التشوه البصري عملت البلدية على حصر الأراضي الفضاء، وتكليف مُلاكها بتسويرها في وقت محدد.

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بالصور .. "بلدية بارق" تكثف جهودها في معالجة التشوهات البصرية
سبق

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها في حصر ومعالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

ودعم رئيس البلدية فريق العمل القائم على تطبيق مشهد عسير بأعضاء جدد، ورسم خطة العمل خلال ٩٠ يومًا. وقد تم توزيع العمل على محاور خمسة طرق رئيسية وأحياء لحصر جميع التشوهات البصرية ومعالجتها، أو تصعيد معوقاتها.

وباشر فريق العمل جهوده الميدانية بحصر التشوهات البصرية التي تمثلت في النظافة العامة، وتسوية حُفر الطرق، وإصلاح الأرصفة وأعمدة الإنارة التالفة والمتهالكة، وإزالة مخلفات البناء والهدم، وطمس الكتابات المشوهة، وإزالة السيارات التالفة، وكذلك الحواجز الخرسانية.


وبعد مرحلة الحصر بدأ فريق العمل في مرحلة المعالجات، وعملت معدات البلدية على إزالة المخلفات والنظافة العامة. ويتواصل العمل على معالجة جميع التشوهات المحصورة. وضمن خطة البلدية في معالجة التشوه البصري عملت البلدية على حصر الأراضي الفضاء، وتكليف مُلاكها بتسويرها في وقت محدد.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:30 AM

بالصور .. "بلدية بارق" تكثف جهودها في معالجة التشوهات البصرية

شملت تسوية حفر الطرق وإصلاح الأرصفة وإزالة مخلفات البناء

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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كثفت بلدية محافظة بارق جهودها في حصر ومعالجة التشوهات البصرية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

ودعم رئيس البلدية فريق العمل القائم على تطبيق مشهد عسير بأعضاء جدد، ورسم خطة العمل خلال ٩٠ يومًا. وقد تم توزيع العمل على محاور خمسة طرق رئيسية وأحياء لحصر جميع التشوهات البصرية ومعالجتها، أو تصعيد معوقاتها.

وباشر فريق العمل جهوده الميدانية بحصر التشوهات البصرية التي تمثلت في النظافة العامة، وتسوية حُفر الطرق، وإصلاح الأرصفة وأعمدة الإنارة التالفة والمتهالكة، وإزالة مخلفات البناء والهدم، وطمس الكتابات المشوهة، وإزالة السيارات التالفة، وكذلك الحواجز الخرسانية.


وبعد مرحلة الحصر بدأ فريق العمل في مرحلة المعالجات، وعملت معدات البلدية على إزالة المخلفات والنظافة العامة. ويتواصل العمل على معالجة جميع التشوهات المحصورة. وضمن خطة البلدية في معالجة التشوه البصري عملت البلدية على حصر الأراضي الفضاء، وتكليف مُلاكها بتسويرها في وقت محدد.

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