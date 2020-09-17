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بعد أن أكملت 24 ساعة.. حرائق جبل عُمد تتواصل.. و"المدني" يكافح

بدأت اشتعالاً ظهر أمس على مساحات واسعة بالجبال ولا يوجد إصابات

تتواصل الحرائق في جبل عُمد في مركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف‏، بعد أن أكملت 24 ساعة، حيث كانت قد اشتعلت بدايةً من ظهر أمس الأربعاء.

وتباشر فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء الحريق الذي اندلع في جبل عُمد بمركز ثقيف، وما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد وفقاً لما أكدهُ حساب الدفاع المدني على "تويتر".

ويأتي استنفار فرق الدفاع المدني، ومشاركة جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ لإخماد تلك الحرائق والتي تُشير المعلومات بأنها على مساحات واسعة وتنتشر بالجبال، كما أن الوصول لها شاقاً؛ لكون المنطقة وعرة، في حين سيتم الاستعانة بالطيران، وما زالت أعمال الإخماد مستمرة.

الدفاع المدني محافظة الطائف جبل عُمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أن أكملت 24 ساعة.. حرائق جبل عُمد تتواصل.. و"المدني" يكافح
سبق

تتواصل الحرائق في جبل عُمد في مركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف‏، بعد أن أكملت 24 ساعة، حيث كانت قد اشتعلت بدايةً من ظهر أمس الأربعاء.

وتباشر فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء الحريق الذي اندلع في جبل عُمد بمركز ثقيف، وما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد وفقاً لما أكدهُ حساب الدفاع المدني على "تويتر".

ويأتي استنفار فرق الدفاع المدني، ومشاركة جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ لإخماد تلك الحرائق والتي تُشير المعلومات بأنها على مساحات واسعة وتنتشر بالجبال، كما أن الوصول لها شاقاً؛ لكون المنطقة وعرة، في حين سيتم الاستعانة بالطيران، وما زالت أعمال الإخماد مستمرة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
02:44 PM

بعد أن أكملت 24 ساعة.. حرائق جبل عُمد تتواصل.. و"المدني" يكافح

بدأت اشتعالاً ظهر أمس على مساحات واسعة بالجبال ولا يوجد إصابات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
941

تتواصل الحرائق في جبل عُمد في مركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف‏، بعد أن أكملت 24 ساعة، حيث كانت قد اشتعلت بدايةً من ظهر أمس الأربعاء.

وتباشر فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء الحريق الذي اندلع في جبل عُمد بمركز ثقيف، وما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد وفقاً لما أكدهُ حساب الدفاع المدني على "تويتر".

ويأتي استنفار فرق الدفاع المدني، ومشاركة جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ لإخماد تلك الحرائق والتي تُشير المعلومات بأنها على مساحات واسعة وتنتشر بالجبال، كما أن الوصول لها شاقاً؛ لكون المنطقة وعرة، في حين سيتم الاستعانة بالطيران، وما زالت أعمال الإخماد مستمرة.

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