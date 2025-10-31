النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد جاء ثانيًا.. الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة

الهلال حقق لقب دوري الدرجة الأولى

تُوج النادي الأهلي بالمركز الأول وكأس بطولة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري الممتاز؛ فيما حقق الهلال لقب دوري الدرجة الأولى، ونال الاتحادُ لقب فئة البراعم.

جاء ذلك في ختام البطولة أمس التي أقيمت منافساتها لـ3 أيام على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وحل الاتحاد ثانيًا في فئة الممتاز، والصواري في المركز الثالث، والشباب رابعًا، والفتح خامسًا، وأحد سادسًا، والاتفاق سابعًا، ومضر ثامنًا، والنهضة تاسعًا، والسلام عاشرًا.

وفي منافسات الدرجة الأولى حل ثانيًا الهداية، والخليج في المركز الثالث، والهدى رابعًا، والتعاون خامسًا، والباطن سادسًا، والطرف سابعًا، والدرعية ثامنًا.

ولفئة البراعم حل الفتح ثانيًا، وجاء النهضة في المركز الثالث، والهلال رابعًا والحمادة خامسًا، والأنصار سادسًا، والسلام سابعًا، والقارة ثامنًا.

وتوج الفائزين: رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، والأمين العام ياسر الحبيش، وعُضوَا مجلس الإدارة خالد المطيري وحسن حيان، ومستشار الاتحاد الدكتور ماجد السليمان، ومدير عام الصالة الرياضية سعد المطرود.. كما كرم الاتحاد خلال حفل الختام اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى خلال مشاركتهم الماضية في البطولات الدولية والتأهل إلى بطولة العالم 2022م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد جاء ثانيًا.. الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة
سبق

تُوج النادي الأهلي بالمركز الأول وكأس بطولة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري الممتاز؛ فيما حقق الهلال لقب دوري الدرجة الأولى، ونال الاتحادُ لقب فئة البراعم.

جاء ذلك في ختام البطولة أمس التي أقيمت منافساتها لـ3 أيام على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وحل الاتحاد ثانيًا في فئة الممتاز، والصواري في المركز الثالث، والشباب رابعًا، والفتح خامسًا، وأحد سادسًا، والاتفاق سابعًا، ومضر ثامنًا، والنهضة تاسعًا، والسلام عاشرًا.

وفي منافسات الدرجة الأولى حل ثانيًا الهداية، والخليج في المركز الثالث، والهدى رابعًا، والتعاون خامسًا، والباطن سادسًا، والطرف سابعًا، والدرعية ثامنًا.

ولفئة البراعم حل الفتح ثانيًا، وجاء النهضة في المركز الثالث، والهلال رابعًا والحمادة خامسًا، والأنصار سادسًا، والسلام سابعًا، والقارة ثامنًا.

وتوج الفائزين: رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، والأمين العام ياسر الحبيش، وعُضوَا مجلس الإدارة خالد المطيري وحسن حيان، ومستشار الاتحاد الدكتور ماجد السليمان، ومدير عام الصالة الرياضية سعد المطرود.. كما كرم الاتحاد خلال حفل الختام اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى خلال مشاركتهم الماضية في البطولات الدولية والتأهل إلى بطولة العالم 2022م.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
06:48 PM

الاتحاد جاء ثانيًا.. الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة

الهلال حقق لقب دوري الدرجة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
721

تُوج النادي الأهلي بالمركز الأول وكأس بطولة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري الممتاز؛ فيما حقق الهلال لقب دوري الدرجة الأولى، ونال الاتحادُ لقب فئة البراعم.

جاء ذلك في ختام البطولة أمس التي أقيمت منافساتها لـ3 أيام على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وحل الاتحاد ثانيًا في فئة الممتاز، والصواري في المركز الثالث، والشباب رابعًا، والفتح خامسًا، وأحد سادسًا، والاتفاق سابعًا، ومضر ثامنًا، والنهضة تاسعًا، والسلام عاشرًا.

وفي منافسات الدرجة الأولى حل ثانيًا الهداية، والخليج في المركز الثالث، والهدى رابعًا، والتعاون خامسًا، والباطن سادسًا، والطرف سابعًا، والدرعية ثامنًا.

ولفئة البراعم حل الفتح ثانيًا، وجاء النهضة في المركز الثالث، والهلال رابعًا والحمادة خامسًا، والأنصار سادسًا، والسلام سابعًا، والقارة ثامنًا.

وتوج الفائزين: رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، والأمين العام ياسر الحبيش، وعُضوَا مجلس الإدارة خالد المطيري وحسن حيان، ومستشار الاتحاد الدكتور ماجد السليمان، ومدير عام الصالة الرياضية سعد المطرود.. كما كرم الاتحاد خلال حفل الختام اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى خلال مشاركتهم الماضية في البطولات الدولية والتأهل إلى بطولة العالم 2022م.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة