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"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

روسيا تعلن: تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

في تصريح لنائب وزير الصحة

قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، اليوم: إن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي طوّره مركز "غماليا" سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردًّا على سؤال من وكالة "إنترفاكس" الروسية، حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري؛ طبقًا لـ"آر تي" الروسية.

وقال غريدنيف: إن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

وتابع نائب وزير الصحة الروسي، أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلًا عمليًّا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تعلن: تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل
سبق

قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، اليوم: إن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي طوّره مركز "غماليا" سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردًّا على سؤال من وكالة "إنترفاكس" الروسية، حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري؛ طبقًا لـ"آر تي" الروسية.

وقال غريدنيف: إن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

وتابع نائب وزير الصحة الروسي، أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلًا عمليًّا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
03:21 PM

روسيا تعلن: تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

في تصريح لنائب وزير الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، اليوم: إن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي طوّره مركز "غماليا" سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردًّا على سؤال من وكالة "إنترفاكس" الروسية، حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري؛ طبقًا لـ"آر تي" الروسية.

وقال غريدنيف: إن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولًا.

وتابع نائب وزير الصحة الروسي، أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظًا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيلًا عمليًّا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

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