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بالفيديو.. "نائب أمير جازان" لطلبة الجامعة: شكرًا لكم.. أنتم الداعمون لمسيرة الوطن

أشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بتفاعل الشباب والشابات من طلبة الجامعة ومبادرتهم في التنظيم والإعداد لاحتفاء الجامعة بمنجزات الوطن وعطاء القيادة السخي، ومشاركتهم الفاعلة والريادية في مسيرة التطوير البناء الوطنية.

جاء ذلك خلال رعايته للفعاليات التي نظمها طلبة الجامعة، احتفاءً بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، في الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء اليوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعددٍ من وكلاء الجامعة.

وتجول على الأجنحة التي أعدها طلبة الجامعة المصممة بأسلوب فني يجسد مدى الاعتزاز بوطنهم والفخر بالمكتسبات والإنجازات الكبرى التي يشهدها الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث اشتملت على الكثير من الفنون الإبداعية: كصناعة الأفلام، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والنحت والتصوير الفوتوغرافي والرسم.

من جانب آخر، أعرب رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن شكره وبالغ امتنانه للأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على رعايته الدائمة لطلبة الجامعة ودعمه الكبير والمتواصل لمبادراتهم وأنشطتهم، مضيفًا أن طلبة الجامعة وانطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه وطنهم وقيادتهم عملوا على إعداد وتنفيذ هذا الاحتفاء لإبراز ما حققه وطنهم العظيم من نهضة تنموية شاملة بمتابعة ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

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بالفيديو.. "نائب أمير جازان" لطلبة الجامعة: شكرًا لكم.. أنتم الداعمون لمسيرة الوطن
سبق

أشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بتفاعل الشباب والشابات من طلبة الجامعة ومبادرتهم في التنظيم والإعداد لاحتفاء الجامعة بمنجزات الوطن وعطاء القيادة السخي، ومشاركتهم الفاعلة والريادية في مسيرة التطوير البناء الوطنية.

جاء ذلك خلال رعايته للفعاليات التي نظمها طلبة الجامعة، احتفاءً بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، في الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء اليوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعددٍ من وكلاء الجامعة.

وتجول على الأجنحة التي أعدها طلبة الجامعة المصممة بأسلوب فني يجسد مدى الاعتزاز بوطنهم والفخر بالمكتسبات والإنجازات الكبرى التي يشهدها الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث اشتملت على الكثير من الفنون الإبداعية: كصناعة الأفلام، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والنحت والتصوير الفوتوغرافي والرسم.

من جانب آخر، أعرب رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن شكره وبالغ امتنانه للأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على رعايته الدائمة لطلبة الجامعة ودعمه الكبير والمتواصل لمبادراتهم وأنشطتهم، مضيفًا أن طلبة الجامعة وانطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه وطنهم وقيادتهم عملوا على إعداد وتنفيذ هذا الاحتفاء لإبراز ما حققه وطنهم العظيم من نهضة تنموية شاملة بمتابعة ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:04 AM

بالفيديو.. "نائب أمير جازان" لطلبة الجامعة: شكرًا لكم.. أنتم الداعمون لمسيرة الوطن

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فهد كاملي - جازان
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أشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بتفاعل الشباب والشابات من طلبة الجامعة ومبادرتهم في التنظيم والإعداد لاحتفاء الجامعة بمنجزات الوطن وعطاء القيادة السخي، ومشاركتهم الفاعلة والريادية في مسيرة التطوير البناء الوطنية.

جاء ذلك خلال رعايته للفعاليات التي نظمها طلبة الجامعة، احتفاءً بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، في الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء اليوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعددٍ من وكلاء الجامعة.

وتجول على الأجنحة التي أعدها طلبة الجامعة المصممة بأسلوب فني يجسد مدى الاعتزاز بوطنهم والفخر بالمكتسبات والإنجازات الكبرى التي يشهدها الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث اشتملت على الكثير من الفنون الإبداعية: كصناعة الأفلام، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والنحت والتصوير الفوتوغرافي والرسم.

من جانب آخر، أعرب رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن شكره وبالغ امتنانه للأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على رعايته الدائمة لطلبة الجامعة ودعمه الكبير والمتواصل لمبادراتهم وأنشطتهم، مضيفًا أن طلبة الجامعة وانطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه وطنهم وقيادتهم عملوا على إعداد وتنفيذ هذا الاحتفاء لإبراز ما حققه وطنهم العظيم من نهضة تنموية شاملة بمتابعة ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

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