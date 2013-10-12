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"تعليم مكة" يحصد الذهب والفضة بأولمبياد الرياضيات الخليجي والفيزياء بمسقط

"الزهراني" استقبل الطلاب بالورود في صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي

استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني أبطال تعليم مكة الفائزين بميداليات ذهبية وفضية في ختام مسابقات أولمبياد الرياضيات الخليجي والفيزياء في مسقط، وذلك أثناء وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وفي التفاصيل، رحب الزهراني، باسم مدير ومنسوبي تعليم مكة المكرمة بالوفد، مؤكداً أن جميع منسوبي تعليم مكة يسعدون بهذا الإنجاز، مستقبلاً إياهم في صالة المطار بالورود.

يذكر أن 6 طلاب من تعليم مكة شاركوا في أُولمبياد الرياضيات السابع والفيزياء الثالث خليجياً بدولة عمان خلال الفترة من ٧- ١١/ ٢/ ١٤٤١ هـ بمدينة مسقط.

وزارة التعليم تعليم مكة المكرمة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أولمبياد الرياضيات الخليجي أولمبياد الفيزياء الخليجي

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"تعليم مكة" يحصد الذهب والفضة بأولمبياد الرياضيات الخليجي والفيزياء بمسقط
سبق

استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني أبطال تعليم مكة الفائزين بميداليات ذهبية وفضية في ختام مسابقات أولمبياد الرياضيات الخليجي والفيزياء في مسقط، وذلك أثناء وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وفي التفاصيل، رحب الزهراني، باسم مدير ومنسوبي تعليم مكة المكرمة بالوفد، مؤكداً أن جميع منسوبي تعليم مكة يسعدون بهذا الإنجاز، مستقبلاً إياهم في صالة المطار بالورود.

يذكر أن 6 طلاب من تعليم مكة شاركوا في أُولمبياد الرياضيات السابع والفيزياء الثالث خليجياً بدولة عمان خلال الفترة من ٧- ١١/ ٢/ ١٤٤١ هـ بمدينة مسقط.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
01:11 AM

"تعليم مكة" يحصد الذهب والفضة بأولمبياد الرياضيات الخليجي والفيزياء بمسقط

"الزهراني" استقبل الطلاب بالورود في صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني أبطال تعليم مكة الفائزين بميداليات ذهبية وفضية في ختام مسابقات أولمبياد الرياضيات الخليجي والفيزياء في مسقط، وذلك أثناء وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وفي التفاصيل، رحب الزهراني، باسم مدير ومنسوبي تعليم مكة المكرمة بالوفد، مؤكداً أن جميع منسوبي تعليم مكة يسعدون بهذا الإنجاز، مستقبلاً إياهم في صالة المطار بالورود.

يذكر أن 6 طلاب من تعليم مكة شاركوا في أُولمبياد الرياضيات السابع والفيزياء الثالث خليجياً بدولة عمان خلال الفترة من ٧- ١١/ ٢/ ١٤٤١ هـ بمدينة مسقط.

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