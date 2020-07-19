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الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

بعد أن أُعلن أمس دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم، تكللت -بفضل الله تعالى ومنته- بالتوفيق والنجاح.

وكان الديوان قد أعلن أمس، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري، قوله: إن سمو أمير الكويت دخل المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلاً المولى -جل وعلا- أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح
سبق

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم، تكللت -بفضل الله تعالى ومنته- بالتوفيق والنجاح.

وكان الديوان قد أعلن أمس، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري، قوله: إن سمو أمير الكويت دخل المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلاً المولى -جل وعلا- أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:54 AM

الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

بعد أن أُعلن أمس دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم، تكللت -بفضل الله تعالى ومنته- بالتوفيق والنجاح.

وكان الديوان قد أعلن أمس، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري، قوله: إن سمو أمير الكويت دخل المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلاً المولى -جل وعلا- أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه.

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