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أسعار النفط تستقر.. وبرنت عند 74.33 دولار للبرميل

هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يناير بنحو 0.1 %

استقر سعر خام "برنت" خلال تعاملات الثلاثاء بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الطلب على النفط، في ظل إعادة فرض قيود جديدة متعلقة بـ"كورونا" في أوروبا وآسيا في ظل زيادة تفشي "أوميكرون".

وذكر "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن كل المخاطر السلبية قصيرة الأجل التي تتنوّع ما بين اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد وسلالة "أوميكرون" يبدو أن لها تداعيات سلبية للغاية على التوقعات بالنسبة لأسعار النفط قصيرة الأمد.

وفي الوقت نفسه، أشارت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الإثنين، إلى أن تأثير سلالة "أوميكرون" من المتوقع له أن يكون معتدلاً ويستمر لفترة زمنية قصيرة لأن العالم أصبح أكثر استعداداً للتعامل مع الفيروس.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير عند 74.33 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمّة.

وهبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير هامشياً بنحو 0.1% إلى 71.19 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تستقر.. وبرنت عند 74.33 دولار للبرميل
سبق

استقر سعر خام "برنت" خلال تعاملات الثلاثاء بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الطلب على النفط، في ظل إعادة فرض قيود جديدة متعلقة بـ"كورونا" في أوروبا وآسيا في ظل زيادة تفشي "أوميكرون".

وذكر "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن كل المخاطر السلبية قصيرة الأجل التي تتنوّع ما بين اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد وسلالة "أوميكرون" يبدو أن لها تداعيات سلبية للغاية على التوقعات بالنسبة لأسعار النفط قصيرة الأمد.

وفي الوقت نفسه، أشارت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الإثنين، إلى أن تأثير سلالة "أوميكرون" من المتوقع له أن يكون معتدلاً ويستمر لفترة زمنية قصيرة لأن العالم أصبح أكثر استعداداً للتعامل مع الفيروس.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير عند 74.33 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمّة.

وهبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير هامشياً بنحو 0.1% إلى 71.19 دولار للبرميل.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
09:59 AM

أسعار النفط تستقر.. وبرنت عند 74.33 دولار للبرميل

هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يناير بنحو 0.1 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقر سعر خام "برنت" خلال تعاملات الثلاثاء بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الطلب على النفط، في ظل إعادة فرض قيود جديدة متعلقة بـ"كورونا" في أوروبا وآسيا في ظل زيادة تفشي "أوميكرون".

وذكر "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن كل المخاطر السلبية قصيرة الأجل التي تتنوّع ما بين اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد وسلالة "أوميكرون" يبدو أن لها تداعيات سلبية للغاية على التوقعات بالنسبة لأسعار النفط قصيرة الأمد.

وفي الوقت نفسه، أشارت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الإثنين، إلى أن تأثير سلالة "أوميكرون" من المتوقع له أن يكون معتدلاً ويستمر لفترة زمنية قصيرة لأن العالم أصبح أكثر استعداداً للتعامل مع الفيروس.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير عند 74.33 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمّة.

وهبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير هامشياً بنحو 0.1% إلى 71.19 دولار للبرميل.

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