النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51%

قال إن المهنية العالية أسهمت في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34 %، وذلك بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نسبة الحوادث انخفضت خلال السنوات الماضية 34 %، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51 %، التي كانت سابقا (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة؛ لتصبح مؤخرًا (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف: "بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت عنايتها للسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري، والتوظيف الأمثل للتقنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51%
سبق

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34 %، وذلك بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نسبة الحوادث انخفضت خلال السنوات الماضية 34 %، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51 %، التي كانت سابقا (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة؛ لتصبح مؤخرًا (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف: "بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت عنايتها للسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري، والتوظيف الأمثل للتقنية.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
01:01 AM
اخر تعديل
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
01:55 AM

وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51%

قال إن المهنية العالية أسهمت في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
969

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34 %، وذلك بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نسبة الحوادث انخفضت خلال السنوات الماضية 34 %، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51 %، التي كانت سابقا (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة؛ لتصبح مؤخرًا (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف: "بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت عنايتها للسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري، والتوظيف الأمثل للتقنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,917
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,065
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,186

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودیة وحمایة البیئة

السعودیة وحمایة البیئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة