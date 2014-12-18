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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 4079 إصابة جديدة بكورونا و206 وفيات

289 ضحية إضافية بالفيروس بالهند

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و206 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، يوم أمس، في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 617601، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

الهند
سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، 7145 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 خلال اليوم ارتفع إلى 477158 بعد تسجيل 289 وفاة جديدة.

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 4079 إصابة جديدة بكورونا و206 وفيات
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و206 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، يوم أمس، في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 617601، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

الهند
سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، 7145 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 خلال اليوم ارتفع إلى 477158 بعد تسجيل 289 وفاة جديدة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:30 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 4079 إصابة جديدة بكورونا و206 وفيات

289 ضحية إضافية بالفيروس بالهند

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و206 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، يوم أمس، في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 617601، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

الهند
سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، 7145 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 خلال اليوم ارتفع إلى 477158 بعد تسجيل 289 وفاة جديدة.

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