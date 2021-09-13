النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية

خلال جلسة العمل الأولى للملتقى التفاكري السوداني - السعودي للاستثمار بالخرطوم

أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن جملة المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة السودانية للجانب السعودي، بلغت 124 مشروعاً في مختلف المجالات.

وأشارت "سونا" إلى أنه من بين الـ 124 مشروعاً، 77 مشروعاً مطروحاً للشراكات بين القطاعين الخاص والعام، و47 مشروعاً للاستثمار.

وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى التفاكري السوداني - السعودي للاستثمار، التي رأسها الهادي محمد إبراهيم؛ وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، جرى تقديم فرص ومزايا مجال الاستثمار في السودان في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والطاقة والتعدين والنفط والبنى التحتية.

من جانبه، شدّد الهادي محمد إبراهيم؛ على "حرص الحكومة على تذليل المعوقات كافة التي تواجه الاستثمار في البلاد"، موضحاً أن "المشروعات الاستثمارية راعت المناطق النائية والأقل نمواً للإسهام في إيجاد تنمية متوازنة وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بجانب المشروعات التي تحقّق الأمن الغذائي".

وكشف الوزير أن "المشروعات التي طرحت تشكّل حزمة متكاملة كمشروعات الثروة الحيوانية (تسمين، مسلخ، إنتاج ألبان، تصنيع لحوم)".

وأوضحت "سونا"، أن المشاريع المطروحة توزعت كالآتي:

- مشاريع إنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي بولايات حزام الصمغ العربي بمساحة 1450 ألف فدان بتكلفة كلية للعام الأول 500 مليون دولار، بجانب مشروع هشابة للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع جبل مرة للتنمية الزراعية وإنشاء منشآت حصاد مياه وزراعة الذرة والفول السوداني والفواكه بتكلفة 850 مليون دولار".

الثروة الحيوانية والسمكية

- تضمنت المشاريع مجمعاً متكاملاً لصادرات اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية في ولايات كردفان، وولاية نهر النيل بمساحة مليون فدان بتكلفة 700 مليون دولار، بجانب مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء مسالخ آلية حديثة، وفق "سونا".

قطاع الصناعة

ضمّت المشاريع مجمع المنتجات الجلدية، ومصانع صغيرة لإنتاج السكر ومشروع لصناعة النسيج، ومشروع صناعة الأدوية البشرية والبيطرية، بحسب الوكالة.

مجال الري

ضمّت مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ومشروع ري شرق الرصيرص"، وفي إطار مشروعات التنمية العمرانية والطرق والجسور، فقد تم طرح عدد من المشروعات.

النقل والبنى التحتية

- تضمنت مشروعات السكة الحديد في عدد من ولايات السودان، وتأهيل وتحديث الورش، وشركة الخطوط البحرية السودانية المحدودة (الناقل الوطني البحري).

الاتصالات والتحول الرقمي

مشروع إعمار (لتغطية المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب).

الطاقة والنفط

ضم عدد من المشاريع الاستثمارية وتطوير خط 12 لنقل المنتجات النفطية (بورتسودان - الخرطوم)، كما احتوت المشاريع على عدد من المجالات في قطاع الكهرباء والمعادن وإنشاء المناطق والأسواق الحرة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية
سبق

أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن جملة المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة السودانية للجانب السعودي، بلغت 124 مشروعاً في مختلف المجالات.

وأشارت "سونا" إلى أنه من بين الـ 124 مشروعاً، 77 مشروعاً مطروحاً للشراكات بين القطاعين الخاص والعام، و47 مشروعاً للاستثمار.

وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى التفاكري السوداني - السعودي للاستثمار، التي رأسها الهادي محمد إبراهيم؛ وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، جرى تقديم فرص ومزايا مجال الاستثمار في السودان في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والطاقة والتعدين والنفط والبنى التحتية.

من جانبه، شدّد الهادي محمد إبراهيم؛ على "حرص الحكومة على تذليل المعوقات كافة التي تواجه الاستثمار في البلاد"، موضحاً أن "المشروعات الاستثمارية راعت المناطق النائية والأقل نمواً للإسهام في إيجاد تنمية متوازنة وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بجانب المشروعات التي تحقّق الأمن الغذائي".

وكشف الوزير أن "المشروعات التي طرحت تشكّل حزمة متكاملة كمشروعات الثروة الحيوانية (تسمين، مسلخ، إنتاج ألبان، تصنيع لحوم)".

وأوضحت "سونا"، أن المشاريع المطروحة توزعت كالآتي:

- مشاريع إنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي بولايات حزام الصمغ العربي بمساحة 1450 ألف فدان بتكلفة كلية للعام الأول 500 مليون دولار، بجانب مشروع هشابة للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع جبل مرة للتنمية الزراعية وإنشاء منشآت حصاد مياه وزراعة الذرة والفول السوداني والفواكه بتكلفة 850 مليون دولار".

الثروة الحيوانية والسمكية

- تضمنت المشاريع مجمعاً متكاملاً لصادرات اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية في ولايات كردفان، وولاية نهر النيل بمساحة مليون فدان بتكلفة 700 مليون دولار، بجانب مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء مسالخ آلية حديثة، وفق "سونا".

قطاع الصناعة

ضمّت المشاريع مجمع المنتجات الجلدية، ومصانع صغيرة لإنتاج السكر ومشروع لصناعة النسيج، ومشروع صناعة الأدوية البشرية والبيطرية، بحسب الوكالة.

مجال الري

ضمّت مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ومشروع ري شرق الرصيرص"، وفي إطار مشروعات التنمية العمرانية والطرق والجسور، فقد تم طرح عدد من المشروعات.

النقل والبنى التحتية

- تضمنت مشروعات السكة الحديد في عدد من ولايات السودان، وتأهيل وتحديث الورش، وشركة الخطوط البحرية السودانية المحدودة (الناقل الوطني البحري).

الاتصالات والتحول الرقمي

مشروع إعمار (لتغطية المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب).

الطاقة والنفط

ضم عدد من المشاريع الاستثمارية وتطوير خط 12 لنقل المنتجات النفطية (بورتسودان - الخرطوم)، كما احتوت المشاريع على عدد من المجالات في قطاع الكهرباء والمعادن وإنشاء المناطق والأسواق الحرة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:08 AM

صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية

خلال جلسة العمل الأولى للملتقى التفاكري السوداني - السعودي للاستثمار بالخرطوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
88

أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن جملة المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة السودانية للجانب السعودي، بلغت 124 مشروعاً في مختلف المجالات.

وأشارت "سونا" إلى أنه من بين الـ 124 مشروعاً، 77 مشروعاً مطروحاً للشراكات بين القطاعين الخاص والعام، و47 مشروعاً للاستثمار.

وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى التفاكري السوداني - السعودي للاستثمار، التي رأسها الهادي محمد إبراهيم؛ وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، جرى تقديم فرص ومزايا مجال الاستثمار في السودان في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والطاقة والتعدين والنفط والبنى التحتية.

من جانبه، شدّد الهادي محمد إبراهيم؛ على "حرص الحكومة على تذليل المعوقات كافة التي تواجه الاستثمار في البلاد"، موضحاً أن "المشروعات الاستثمارية راعت المناطق النائية والأقل نمواً للإسهام في إيجاد تنمية متوازنة وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بجانب المشروعات التي تحقّق الأمن الغذائي".

وكشف الوزير أن "المشروعات التي طرحت تشكّل حزمة متكاملة كمشروعات الثروة الحيوانية (تسمين، مسلخ، إنتاج ألبان، تصنيع لحوم)".

وأوضحت "سونا"، أن المشاريع المطروحة توزعت كالآتي:

- مشاريع إنتاج وتسويق وتصنيع الصمغ العربي بولايات حزام الصمغ العربي بمساحة 1450 ألف فدان بتكلفة كلية للعام الأول 500 مليون دولار، بجانب مشروع هشابة للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروع جبل مرة للتنمية الزراعية وإنشاء منشآت حصاد مياه وزراعة الذرة والفول السوداني والفواكه بتكلفة 850 مليون دولار".

الثروة الحيوانية والسمكية

- تضمنت المشاريع مجمعاً متكاملاً لصادرات اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية في ولايات كردفان، وولاية نهر النيل بمساحة مليون فدان بتكلفة 700 مليون دولار، بجانب مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء مسالخ آلية حديثة، وفق "سونا".

قطاع الصناعة

ضمّت المشاريع مجمع المنتجات الجلدية، ومصانع صغيرة لإنتاج السكر ومشروع لصناعة النسيج، ومشروع صناعة الأدوية البشرية والبيطرية، بحسب الوكالة.

مجال الري

ضمّت مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ومشروع ري شرق الرصيرص"، وفي إطار مشروعات التنمية العمرانية والطرق والجسور، فقد تم طرح عدد من المشروعات.

النقل والبنى التحتية

- تضمنت مشروعات السكة الحديد في عدد من ولايات السودان، وتأهيل وتحديث الورش، وشركة الخطوط البحرية السودانية المحدودة (الناقل الوطني البحري).

الاتصالات والتحول الرقمي

مشروع إعمار (لتغطية المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب).

الطاقة والنفط

ضم عدد من المشاريع الاستثمارية وتطوير خط 12 لنقل المنتجات النفطية (بورتسودان - الخرطوم)، كما احتوت المشاريع على عدد من المجالات في قطاع الكهرباء والمعادن وإنشاء المناطق والأسواق الحرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,597
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,829
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,957

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة