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الشباب يفتح ملف القادسية.. و"الصقور" يعود للدفاع

دشَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته تحضيرًا لمواجهة القادسية في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك في تدريبات الشباب فواز الصقور، المدافع الغائب عن مباراة فريقه الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به الفترة السابقة، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي العلاجي.

ميدانيًّا، وتحت إشراف البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الفريق، انطلقت الحصة بتمارين إحماء وتسخين ولياقة.

بعد ذلك قسّم كايشينا اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الاتحاد، وخضعوا لتمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، إضافة إلى بعض التدريبات الفنية في ملعب النادي الرديف، فيما خضعت المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتطبيق بعض الجُمل الفنية والتكتيكية.

الشباب القادسية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يفتح ملف القادسية.. و"الصقور" يعود للدفاع
سبق

دشَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته تحضيرًا لمواجهة القادسية في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك في تدريبات الشباب فواز الصقور، المدافع الغائب عن مباراة فريقه الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به الفترة السابقة، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي العلاجي.

ميدانيًّا، وتحت إشراف البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الفريق، انطلقت الحصة بتمارين إحماء وتسخين ولياقة.

بعد ذلك قسّم كايشينا اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الاتحاد، وخضعوا لتمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، إضافة إلى بعض التدريبات الفنية في ملعب النادي الرديف، فيما خضعت المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتطبيق بعض الجُمل الفنية والتكتيكية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
08:41 PM

الشباب يفتح ملف القادسية.. و"الصقور" يعود للدفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته تحضيرًا لمواجهة القادسية في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك في تدريبات الشباب فواز الصقور، المدافع الغائب عن مباراة فريقه الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به الفترة السابقة، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي العلاجي.

ميدانيًّا، وتحت إشراف البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الفريق، انطلقت الحصة بتمارين إحماء وتسخين ولياقة.

بعد ذلك قسّم كايشينا اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الاتحاد، وخضعوا لتمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، إضافة إلى بعض التدريبات الفنية في ملعب النادي الرديف، فيما خضعت المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتطبيق بعض الجُمل الفنية والتكتيكية.

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