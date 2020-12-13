الشباب يفتح ملف القادسية.. و"الصقور" يعود للدفاع

بعد ذلك قسّم كايشينا اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الاتحاد، وخضعوا لتمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، إضافة إلى بعض التدريبات الفنية في ملعب النادي الرديف، فيما خضعت المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتطبيق بعض الجُمل الفنية والتكتيكية.
بعد ذلك قسّم كايشينا اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الاتحاد، وخضعوا لتمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، إضافة إلى بعض التدريبات الفنية في ملعب النادي الرديف، فيما خضعت المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتطبيق بعض الجُمل الفنية والتكتيكية.
بعد ذلك قسّم كايشينا اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الاتحاد، وخضعوا لتمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد، إضافة إلى بعض التدريبات الفنية في ملعب النادي الرديف، فيما خضعت المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتطبيق بعض الجُمل الفنية والتكتيكية.