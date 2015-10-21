النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا تطور نظام مراقبة لكشف مصابي كورونا على الرحلات الجوية القادمة إليها

يحلّل مياه الصرف الصحي في مراحيض الطائرات

طوّرت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية نظام مراقبة لتحليل عينات مياه الصرف الصحي للكشف عن إصابات كورونا في الرحلات الجوية الطويلة؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الأربعاء".

وذكرت الوكالة أن اختبار مياه الصرف الصحي على الرحلات القادمة إلى أستراليا يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفحص الركاب بحثًا عن فيروس "كوفيد- 19".

من ناحيته بيّن مدير علوم الأراضي والمياه في الوكالة بول بيرتش، أن الاختبار لا يستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف "بيرتش" أن بإمكان فرق البحث تقليب العينات في أقل من أربع ساعات، وإجراء التحليلات أثناء مرور الركاب عبر الجمارك واستلام أمتعتهم.

من جانبه أشار باحثون في أستراليا إلى أن اختبار مياه الصرف الصحي للطائرات يدخل ضمن مساعي مكافحة انتشار الوباء، خصوصًا مع رفع قيود السفر عبر العالم.

وحلّلت الوكالة عينات مياه الصرف الصحي من المراحيض لـ37 رحلة من دول ينتشر فيها الوباء، بينها الهند وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وكندا وألمانيا، وخلصت إلى أن 65 في المائة من الرحلات أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا، رغم اختبار جميع الركاب قبل 48 ساعة من الصعود على متن الطائرة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا تطور نظام مراقبة لكشف مصابي كورونا على الرحلات الجوية القادمة إليها
سبق

طوّرت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية نظام مراقبة لتحليل عينات مياه الصرف الصحي للكشف عن إصابات كورونا في الرحلات الجوية الطويلة؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الأربعاء".

وذكرت الوكالة أن اختبار مياه الصرف الصحي على الرحلات القادمة إلى أستراليا يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفحص الركاب بحثًا عن فيروس "كوفيد- 19".

من ناحيته بيّن مدير علوم الأراضي والمياه في الوكالة بول بيرتش، أن الاختبار لا يستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف "بيرتش" أن بإمكان فرق البحث تقليب العينات في أقل من أربع ساعات، وإجراء التحليلات أثناء مرور الركاب عبر الجمارك واستلام أمتعتهم.

من جانبه أشار باحثون في أستراليا إلى أن اختبار مياه الصرف الصحي للطائرات يدخل ضمن مساعي مكافحة انتشار الوباء، خصوصًا مع رفع قيود السفر عبر العالم.

وحلّلت الوكالة عينات مياه الصرف الصحي من المراحيض لـ37 رحلة من دول ينتشر فيها الوباء، بينها الهند وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وكندا وألمانيا، وخلصت إلى أن 65 في المائة من الرحلات أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا، رغم اختبار جميع الركاب قبل 48 ساعة من الصعود على متن الطائرة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
09:25 PM

أستراليا تطور نظام مراقبة لكشف مصابي كورونا على الرحلات الجوية القادمة إليها

يحلّل مياه الصرف الصحي في مراحيض الطائرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
624

طوّرت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية نظام مراقبة لتحليل عينات مياه الصرف الصحي للكشف عن إصابات كورونا في الرحلات الجوية الطويلة؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الأربعاء".

وذكرت الوكالة أن اختبار مياه الصرف الصحي على الرحلات القادمة إلى أستراليا يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفحص الركاب بحثًا عن فيروس "كوفيد- 19".

من ناحيته بيّن مدير علوم الأراضي والمياه في الوكالة بول بيرتش، أن الاختبار لا يستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف "بيرتش" أن بإمكان فرق البحث تقليب العينات في أقل من أربع ساعات، وإجراء التحليلات أثناء مرور الركاب عبر الجمارك واستلام أمتعتهم.

من جانبه أشار باحثون في أستراليا إلى أن اختبار مياه الصرف الصحي للطائرات يدخل ضمن مساعي مكافحة انتشار الوباء، خصوصًا مع رفع قيود السفر عبر العالم.

وحلّلت الوكالة عينات مياه الصرف الصحي من المراحيض لـ37 رحلة من دول ينتشر فيها الوباء، بينها الهند وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وكندا وألمانيا، وخلصت إلى أن 65 في المائة من الرحلات أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا، رغم اختبار جميع الركاب قبل 48 ساعة من الصعود على متن الطائرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة