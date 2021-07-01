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"المقبل " يجتاز دورة " الصوت الإذاعي والتلفزيوني" بالأردن

اجتاز المذيع ومدير العلاقات العامة في إذاعة UFM محمد سعيد المقبل دورة تركيز الصوت الإذاعي والتلفزيوني مع فادي مطر التي عقدت في أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي في الأردن.

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"المقبل " يجتاز دورة " الصوت الإذاعي والتلفزيوني" بالأردن
سبق

اجتاز المذيع ومدير العلاقات العامة في إذاعة UFM محمد سعيد المقبل دورة تركيز الصوت الإذاعي والتلفزيوني مع فادي مطر التي عقدت في أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي في الأردن.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
11:46 PM

"المقبل " يجتاز دورة " الصوت الإذاعي والتلفزيوني" بالأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتاز المذيع ومدير العلاقات العامة في إذاعة UFM محمد سعيد المقبل دورة تركيز الصوت الإذاعي والتلفزيوني مع فادي مطر التي عقدت في أكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي في الأردن.

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