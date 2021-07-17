النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل إقلاعها.. لهذا السبب أنزل رجال أمن 40 مسافرة من طائرة متجهة للسعودية

ضابط أوغندي تحدّث عن إجراء فحص بأحد المستشفيات الحكومية وتسجيل بيانات

أخرج رجال أمن مطار عنتيبي الدولي في أوغندا، 40 عاملة منزلية من الجنسية الأوغندية من متن طائرة الخطوط القطرية كنّ في طريقهن إلى السعودية.

وأشارت تقارير أوغندية إلى أن رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل، وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" مزيّفة.

وقال أحد الضباط إنه تمّ رفض سفر العاملات بعد فحص شهادات كورونا التي اتضحت أنها مزيفة، وطُلب منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية، وتسجيل البيانات من قِبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر.

وقال إيمانويل إينيبيونا، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العاملات تمّت إعادة فحصهن مجدّداً وسيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكّد من خلوهن من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قبل إقلاعها.. لهذا السبب أنزل رجال أمن 40 مسافرة من طائرة متجهة للسعودية
سبق

أخرج رجال أمن مطار عنتيبي الدولي في أوغندا، 40 عاملة منزلية من الجنسية الأوغندية من متن طائرة الخطوط القطرية كنّ في طريقهن إلى السعودية.

وأشارت تقارير أوغندية إلى أن رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل، وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" مزيّفة.

وقال أحد الضباط إنه تمّ رفض سفر العاملات بعد فحص شهادات كورونا التي اتضحت أنها مزيفة، وطُلب منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية، وتسجيل البيانات من قِبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر.

وقال إيمانويل إينيبيونا، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العاملات تمّت إعادة فحصهن مجدّداً وسيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكّد من خلوهن من فيروس كورونا.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:00 AM

قبل إقلاعها.. لهذا السبب أنزل رجال أمن 40 مسافرة من طائرة متجهة للسعودية

ضابط أوغندي تحدّث عن إجراء فحص بأحد المستشفيات الحكومية وتسجيل بيانات

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,297

أخرج رجال أمن مطار عنتيبي الدولي في أوغندا، 40 عاملة منزلية من الجنسية الأوغندية من متن طائرة الخطوط القطرية كنّ في طريقهن إلى السعودية.

وأشارت تقارير أوغندية إلى أن رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل، وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" مزيّفة.

وقال أحد الضباط إنه تمّ رفض سفر العاملات بعد فحص شهادات كورونا التي اتضحت أنها مزيفة، وطُلب منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية، وتسجيل البيانات من قِبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر.

وقال إيمانويل إينيبيونا، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العاملات تمّت إعادة فحصهن مجدّداً وسيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكّد من خلوهن من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,945
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة