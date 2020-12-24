كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر. وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية. وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

خلاف ينتهي بدهس أخوين ومصرع أحدهما في جازان محمد المواسي سبق 2020-12-24 كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.



وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 08:31 PM

اخر تعديل 24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 09:13 PM

خلاف ينتهي بدهس أخوين ومصرع أحدهما في جازان المتوفى لقي مصيره بعدما غادر مقر عمله بأحد المسارحة للوقوف على حيثيات النزاع





A A A





7 مشاركة

كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.



وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.