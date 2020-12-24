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خلاف ينتهي بدهس أخوين ومصرع أحدهما في جازان

المتوفى لقي مصيره بعدما غادر مقر عمله بأحد المسارحة للوقوف على حيثيات النزاع

كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلاف ينتهي بدهس أخوين ومصرع أحدهما في جازان
سبق

كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:31 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:13 PM

خلاف ينتهي بدهس أخوين ومصرع أحدهما في جازان

المتوفى لقي مصيره بعدما غادر مقر عمله بأحد المسارحة للوقوف على حيثيات النزاع

A A A
محمد المواسي - جازان
2
3,477

كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

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