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نادي الإبل والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان الفرص الاستثمارية

استعرض حجم الاستثمارات في هذا القطاع

عقد الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل، وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل؛ اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل الاستثمار في قطاع الإبل، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني في مقر البنك بمدينة جدة.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز، خلال اللقاء مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الإبل، ومجالات الاستثمار المتاحة في الإبل وحجم الاستهلاك المحلي والعالمي ومعدلات النمو الاقتصادية في هذا القطاع الواعد الذي يشكل أرضًا خصبة للاستثمار أمام الشركات ورجال الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل خلال الاجتماع مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ أن قطاع الإبل يحقق أرقاماً كبيرة من حجم الاستثمارات عطفًا على القوة الشرائية الكبيرة التي يتميز بها هذا القطاع الضخم الذي أصبح محط أنظار المستثمرين محليًا وعالميًا، ودفع العديد من الأجانب الأوروبيين والأمريكيين ورواد الأعمال ولاعبي كرة القدم إلى المشاركة في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل والدخول في عالم الإبل للاستثمار؛ مما يعكس قوة قطاع الإبل اقتصادياً.

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نادي الإبل والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان الفرص الاستثمارية
سبق

عقد الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل، وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل؛ اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل الاستثمار في قطاع الإبل، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني في مقر البنك بمدينة جدة.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز، خلال اللقاء مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الإبل، ومجالات الاستثمار المتاحة في الإبل وحجم الاستهلاك المحلي والعالمي ومعدلات النمو الاقتصادية في هذا القطاع الواعد الذي يشكل أرضًا خصبة للاستثمار أمام الشركات ورجال الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل خلال الاجتماع مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ أن قطاع الإبل يحقق أرقاماً كبيرة من حجم الاستثمارات عطفًا على القوة الشرائية الكبيرة التي يتميز بها هذا القطاع الضخم الذي أصبح محط أنظار المستثمرين محليًا وعالميًا، ودفع العديد من الأجانب الأوروبيين والأمريكيين ورواد الأعمال ولاعبي كرة القدم إلى المشاركة في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل والدخول في عالم الإبل للاستثمار؛ مما يعكس قوة قطاع الإبل اقتصادياً.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
07:11 PM

نادي الإبل والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان الفرص الاستثمارية

استعرض حجم الاستثمارات في هذا القطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل، وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل؛ اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل الاستثمار في قطاع الإبل، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني في مقر البنك بمدينة جدة.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز، خلال اللقاء مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الإبل، ومجالات الاستثمار المتاحة في الإبل وحجم الاستهلاك المحلي والعالمي ومعدلات النمو الاقتصادية في هذا القطاع الواعد الذي يشكل أرضًا خصبة للاستثمار أمام الشركات ورجال الأعمال.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل خلال الاجتماع مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ أن قطاع الإبل يحقق أرقاماً كبيرة من حجم الاستثمارات عطفًا على القوة الشرائية الكبيرة التي يتميز بها هذا القطاع الضخم الذي أصبح محط أنظار المستثمرين محليًا وعالميًا، ودفع العديد من الأجانب الأوروبيين والأمريكيين ورواد الأعمال ولاعبي كرة القدم إلى المشاركة في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل والدخول في عالم الإبل للاستثمار؛ مما يعكس قوة قطاع الإبل اقتصادياً.

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