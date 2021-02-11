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الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية

عبير بنت فيصل: نهدف لإعداد وتأهيل كفاءات وطنية بهذا المجال

كشف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن العمل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام على استحداث دبلوم مهني وفق معايير عالمية متخصص بالمسؤولية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود؛ لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع وقطاعاته الثلاثة، وإكسابهم المهارات المهنية بهذا المجال.

وأوضحت رئيسة مجلس الأمناء بالمجلس، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى إعداد وتأهيل كفاءات مهنية تمتلك المعرفة والمهارة بمجال تطوير برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة، وتمكين وصولها لأفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى الشراكة في استحداث الدبلوم المهني المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية وفق معايير عالمية مع فريق بحثي من معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود والتكامل المؤسسي سعيا لتحقيق التميز في المسؤولية الاجتماعية محليًا وإقليميًا وعالميًا .

وأكدت الأميرة "عبير" على الحاجة الملموسة لاستحداث مثل هذه المشاريع والبرامج التعليمية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تواكب تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، في ظل الحاجة إلى تمكين ودعم المسؤولية الاجتماعية بمرتكزات علمية ومهنية تواكب التطورات المستمرة في هذا المجال بما يحقق المستهدفات المرجوة.

وبينت أن مخرجات هذا المشروع على مستوى الأفراد والجهات تساهم في صناعة التميز والريادة لواقع المسؤولية الاجتماعية بالمملكة ودفع عجلة التنمية في هذا الوطن العظيم .

وأفادت الأمين العام للمجلس لولوه الشمري أن الفريق البحثي المشترك بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام والمجلس يعمل حاليًا على استحداث الدبلوم المهني المتخصص ووضع الاستراتيجية التعليمية وتفاصيل برامجها واللوائح التنظيمية، مضيفة أن مدة الدبلوم سنة واحدة ويسعى خلاله الفريق لتأهيل كفاءات مهنية تشارك في تنمية الوعي وتطوير وتمكين المسؤولية الاجتماعية بمجالات عملها، إضافة إلى التعريف بأدوات تطبيق المسؤولية الاجتماعية لزيادة فعالية أداء المنظمات بما يحقق تطلعات المجتمع .

مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية
سبق

كشف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن العمل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام على استحداث دبلوم مهني وفق معايير عالمية متخصص بالمسؤولية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود؛ لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع وقطاعاته الثلاثة، وإكسابهم المهارات المهنية بهذا المجال.

وأوضحت رئيسة مجلس الأمناء بالمجلس، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى إعداد وتأهيل كفاءات مهنية تمتلك المعرفة والمهارة بمجال تطوير برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة، وتمكين وصولها لأفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى الشراكة في استحداث الدبلوم المهني المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية وفق معايير عالمية مع فريق بحثي من معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود والتكامل المؤسسي سعيا لتحقيق التميز في المسؤولية الاجتماعية محليًا وإقليميًا وعالميًا .

وأكدت الأميرة "عبير" على الحاجة الملموسة لاستحداث مثل هذه المشاريع والبرامج التعليمية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تواكب تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، في ظل الحاجة إلى تمكين ودعم المسؤولية الاجتماعية بمرتكزات علمية ومهنية تواكب التطورات المستمرة في هذا المجال بما يحقق المستهدفات المرجوة.

وبينت أن مخرجات هذا المشروع على مستوى الأفراد والجهات تساهم في صناعة التميز والريادة لواقع المسؤولية الاجتماعية بالمملكة ودفع عجلة التنمية في هذا الوطن العظيم .

وأفادت الأمين العام للمجلس لولوه الشمري أن الفريق البحثي المشترك بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام والمجلس يعمل حاليًا على استحداث الدبلوم المهني المتخصص ووضع الاستراتيجية التعليمية وتفاصيل برامجها واللوائح التنظيمية، مضيفة أن مدة الدبلوم سنة واحدة ويسعى خلاله الفريق لتأهيل كفاءات مهنية تشارك في تنمية الوعي وتطوير وتمكين المسؤولية الاجتماعية بمجالات عملها، إضافة إلى التعريف بأدوات تطبيق المسؤولية الاجتماعية لزيادة فعالية أداء المنظمات بما يحقق تطلعات المجتمع .

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:52 PM

الشرقية.. استحداث دبلوم مهني للمسؤولية الاجتماعية بمعايير عالمية

عبير بنت فيصل: نهدف لإعداد وتأهيل كفاءات وطنية بهذا المجال

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حامد العلي - الدمام
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كشف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن العمل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام على استحداث دبلوم مهني وفق معايير عالمية متخصص بالمسؤولية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود؛ لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع وقطاعاته الثلاثة، وإكسابهم المهارات المهنية بهذا المجال.

وأوضحت رئيسة مجلس الأمناء بالمجلس، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، أن هذا المشروع الوطني يهدف إلى إعداد وتأهيل كفاءات مهنية تمتلك المعرفة والمهارة بمجال تطوير برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة، وتمكين وصولها لأفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى الشراكة في استحداث الدبلوم المهني المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية وفق معايير عالمية مع فريق بحثي من معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود والتكامل المؤسسي سعيا لتحقيق التميز في المسؤولية الاجتماعية محليًا وإقليميًا وعالميًا .

وأكدت الأميرة "عبير" على الحاجة الملموسة لاستحداث مثل هذه المشاريع والبرامج التعليمية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تواكب تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، في ظل الحاجة إلى تمكين ودعم المسؤولية الاجتماعية بمرتكزات علمية ومهنية تواكب التطورات المستمرة في هذا المجال بما يحقق المستهدفات المرجوة.

وبينت أن مخرجات هذا المشروع على مستوى الأفراد والجهات تساهم في صناعة التميز والريادة لواقع المسؤولية الاجتماعية بالمملكة ودفع عجلة التنمية في هذا الوطن العظيم .

وأفادت الأمين العام للمجلس لولوه الشمري أن الفريق البحثي المشترك بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام والمجلس يعمل حاليًا على استحداث الدبلوم المهني المتخصص ووضع الاستراتيجية التعليمية وتفاصيل برامجها واللوائح التنظيمية، مضيفة أن مدة الدبلوم سنة واحدة ويسعى خلاله الفريق لتأهيل كفاءات مهنية تشارك في تنمية الوعي وتطوير وتمكين المسؤولية الاجتماعية بمجالات عملها، إضافة إلى التعريف بأدوات تطبيق المسؤولية الاجتماعية لزيادة فعالية أداء المنظمات بما يحقق تطلعات المجتمع .

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