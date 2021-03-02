جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساءً
حالة تصحب برياح نشطة وتشمل 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-02
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:49 AM
جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساءً
حالة تصحب برياح نشطة وتشمل 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.